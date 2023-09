Rocío Osorno agota el vestido plisado low cost que triunfará en septiembre

Los looks de invitada de Rocío Osorno no dejan de conquistar terreno en su vestidor. Cada día son más los outfits formales por los que apuesta la diseñadora, y aunque de vez en cuando nos sorprende con algún modelito de moda sport, no hay una sola semana en la que no ofrezca inspiración a sus fieles seguidoras. La sevillana ha vuelto a causar sensación con uno de sus estrenos low cost, en esta ocasión, un vestido plisado que sienta de maravilla y que podremos llevar hasta octubre. ¿Qué tendencias incluía su prenda? Te damos todos los detalles a continuación

Los vestidos plisados y las faldas midi de tablas llegaron en 2022 a las colecciones de moda y no han dejado de multiplicarse y de permanecer en alza desde entonces. Este tipo de diseños son muy favorecedores para la silueta, pues, normalmente, las tablas caen con vuelo y no se adaptan a la silueta disimulando cada curva de nuestro cuerpo.

La sevillana sabe bien que esta tendencia sobrevivirá por algunos meses más y ha sabido localizar una de las prendas de Zara que más está triunfando en la última colección. Su vestido lo tenía todo: escote halter con anilla, fruncido en el escote, aberturas cut out en el viente y falda plisada. Además, estaba confeccionado en una tela de color morado muy llamativo y que no puede estar más de moda. La falda tenía era ligeramente transparente, algo que se verá mucho en las próximas colecciones, pero contaba con un forro para que la ropa interior no se viera y para darle empaque al diseño.

Rocío Osorno ha combinado su vestido de Zara con un bolso bombonera

Tanto sus hombros y brazos como la espalda quedaban completamente al aire, y el vestido lucía una lazada trasera con la que podemos jugar a la hora de ajustar el escote a nuestra talla. Sin ninguna duda, este diseño promete arrasar entre las invitadas más atrevidas y, como suele pasar con todo lo que la andaluza lleva, la prenda ya tiene el cartel de 'agotado' en la página web de la firma. Tendremos que vivir con la esperanza de que alguna arrepentida la devuelva para conseguir este ejemplar tan vistoso.

En cuanto a los accesorios, Rocío Osorno se decantó una vez más por el dorado, que tan bien casa con el morado del vestido de Zara. Por último incluyó un bolso tipo bombonera con paillettes grandes de color fucsia y plata que iban a juego con unas sandalias de tacón de tiras en el empeine. ¡Un lookazo que no podemos dejar pasar para nuestros eventos más elegantes!