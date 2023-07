Aunque aún quedan semanas para pensar en el retorno de las vacaciones, ya hay algunas que están pensando en el modelito que lucirán a su regreso para fardar de bronceado. Hay que aprovechar la coyuntura, si los colores vibrantes están en boga, no podemos dejar pasar la oportunidad de incluirlos en nuestros estilismos más formales. Rocío Osorno que a estas alturas ya tiene agendado un enlace para cuando acabe el verano nos ha dado las claves para conseguir un estilismo de invitada perfecto. Te contamos todo su último look y te contamos todos los detalles a continuación.

La diseñadora de moda ya ha vaticinado la tendencia que se mantendrá hasta septiembre y que se colará en los looks de invitadas: el color amarillo. Como siempre, sus seguidoras han tomado buena nota de sus recomendaciones y no han tardado ni 24 horas en agotar el vestido en la web que lo vendía. ¿Quién dice que para ser una invitada perfecta no se puede estrenar un vestido low cost? La influencer ha apostado una vez más por una de sus marcas favoritas, Asos, que tiene conquistado buena parte de su armario.

Sandalias de tacón negras y vestido amarillo: las claves del último look de invitada de Rocío Osorno

La creadora de contenido digital se ha enfundado en un vestidazo que lo tenía todo para triunfar en una boda y que nos da muchísimas posibilidades a la hora de combinarlo de una manera divertida. Rocío Osorno se decanto por un diseño con aberturas cut out en los costados, por otro lado la prenda contaba con tiras cruzadas en el pecho que sostenían un balconette plisado y con un ribete de mini volantes. La cintura abierta daba paso a una falda larga con corte vertical que dejaba ver sus piernas y estaba confeccionada en un tejido vaporoso y fresco.

Para rematar el look, se calzó unas sandalias negras de tacón fino con tira al tobillo. El negro ha sido siempre uno de los colores clave a la hora de combinar el color amarillo, pero la variedad de zapatos de colores que podemos incluir para acompañar este color es inabarcable. Unos mules en color morado, o en un tono menta pueden ser una buenísima opción, si incluimos accesorios statement que le den ese toque especial a nuestro look. Aunque en esa ocasión Rocío prescindió de cualquier tipo de complemento, unos pendientes coloridos o un brazalete rígido de resina podían haber encajado muy bien con el vestido que, lamentablemente, ya colgó el cartel de 'sold out' en la web de la firma inglesa.