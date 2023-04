Rocío Osorno agota el mono más espectacular de Zara

En primavera siempre nos gusta dar más color a nuestros outfits. Es cierto que un 'total look black' nos encanta porque desprende pura elegancia y es un acierto asegurado, pero con el buen tiempo apetece aportar algo de alegría a nuestros estilismos... ¿verdad? Si estás en la búsqueda de prendas especiales y divertidas para incluir en tu armario, no te puedes perder este post, porque te vamos a enseñar la nueva adquisición de Rocío Osorno para triunfar en la temporada estival y con la que serás la estrella de todas las fiestas. ¡No te lo puedes perder!

El look a todo color de Rocío Osorno

Rocío Osorno siempre nos muestra unas prendas muy elegantes, perfectas para cualquier ocasión especial. Ahora que se acerca la Feria de Abril, la sevillana nos está enseñando unas opciones ideales para ser la mejor vestida allí, pero que también te pueden servir ( y mucho) para cualquier otro evento que tengas: una boda, una comunión, un bautizo, una graduación, una cena de aniversario... ¡Valen para todo! La mayoría de sus looks incluyen alguna prenda de Zara, su marca favorita por excelencia, y esta vez también ha sido así: su último look incluye un mono de la firma gallega que nos parece espectacular y con el que hemos sentido amor a primera vista.

Se trata de un mono en tonos rosas con escote de palabra de honor, largo hasta los pies, de pernera ancha con pinzas en la parte delantera y con un estampado floral precioso. La parte del pecho nos encanta porque tiene una capa diferente al resto del tejido y combina varios estampados (florales, geométricos...) en tonos blanco naranja, rosa, morado... una preciosidad. El cierre de la espalda también nos parece lo más, ya que es con una cremallera oculta y un dobladillo muy original.

Una opción low cost para ir estupenda

Como te decimos, el mono es de Zara. Cuesta 45,95 euros y nos encanta porque nos parece que tiene un precio bastante asequible para lo bonito que es y lo que viste. Además, al ser de tejido sedoso, tiene una caída muy bonita y es sofisticado a más no poder. Aunque es de pernera ancha y queda bastante fluido en la parte de abajo, en la zona del pecho y del trasero se ajusta muy bien y estiliza tanto que lo llevaríamos puesto cada día, porque el tipazo que hace no es normal.

Rocío lo ha combinado de forma magistral con unas sandalias de tacón fino doradas; un bolso de abalorios en tonos beige increíble de bonito (y que también es de Zara); y unos pendientes largos de inspiración flamenca en tonos dorados y beige. Una combinación de 10.

El mono está arrasando

Si te ha gustado, tenemos malas noticias (aunque no tan malas, no te preocupes), y es que como suele pasar prácticamente cada vez que la influencer enseña una prenda de esta marca, el mono se ha agotado en apenas unas horas y ya no está disponible en la web de Zara.

Pero lo bueno es que, a pesar de que ahora mismo no te puedes hacer con él, es posible que dentro de unos días sí que puedas, ya que aparece el famoso 'Coming soon', por lo que todo apunta a que volverán a reponerlo pronto. Ya sabes, si lo tuyo también ha sido amor a primera vista con esta prenda, no olvides estar atenta para poder conseguirlo. ¡Mucha suerte!