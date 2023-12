Rocío Osorno agota la 'doble' chaqueta edición limitada de Zara que es ideal para triunfar en fiestas

Invertir en una chaqueta de fiesta siempre implica elegir una prenda versátil, capaz de adaptarse tanto a eventos diurnos como nocturnos. Rocío Osorno, reconocida influencer de moda, nos ha demostrado que la clave está en encontrar una pieza única y atemporal. Una chaqueta de edición limitada de Zara, con un diseño muy especial –y agotada en tiempo récord–se ha convertido en la elección ideal de la sevillana para triunfar en fiestas. ¿Cómo la ha integrado en su look? Te contamos todos los detalles.

La propuesta de Rocío Osorno incluyó, en una primera capa, una chaqueta sin mangas con cuello a rayas, que parecía inspirado en el tejido de los forros de blazers, botonadura frontal y bordados en la cintura. Destacaba por una cola de pato que aportaba un toque distintivo a la prenda, perfectamente adaptada a la temporada. Superpuesta a esta primera "chaqueta", lució una torera con motivos florales bordados, tules, texturas y pedrería, creando así una doble chaqueta de impacto, en un tono beige que unificaba ambas prendas y que hacía que este conjunto fuera perfecto para cualquier evento festivo. Esta chaqueta estaba disponible desde hace unas semanas en la web del gigante de Inditex, pero desde que Rocío la estrenó, ya solo podremos encontrarla perdida en alguna tienda después de una devolución, o esperar a que, con suerte, la repongan.

La chaqueta edición limitada de Rocío Osorno y su combinación más acertada

Ya hemos dicho que el tono beige de las prendas y su corte clásico la convierten en una elección versátil para eventos que transcurren desde el día hasta la noche. Sin embargo, la diseñadora, siempre atenta a los detalles, combinó estas piezas con unos pantalones vaqueros ajustados de tiro alto en un tono gris que añadían un toque moderno y desenfadado al conjunto. Para quienes busquen formalidad, la chaqueta se adapta a la perfección con pantalones palazzo, sastre rectos o ligeramente acampanados en tonos neutros. No obstante, este no fue el objetivo de la sevillana, que prefirió relajar su outfit con unos jeans.

El calzado que encaja en cualquier fiesta

Las sandalias plateadas de tiras en el empeine, con un tacón fino y alto en un acabado metalizado, fueron la elección perfecta de calzado. Este detalle sutil enlazaba de manera armoniosa con los bordados de la prenda superior. Como alternativas elegantes, que no quiten protagonismo a la prenda principal, sugerimos zapatos en tonos neutros o con un diseño clásico. Sin embargo, este año el acabado metalizado ha inundado los zapateros de celebrities, royals e instagramers. En cuanto a los accesorios, dado el carácter llamativo del conjunto, prescindir de ellos es una opción acertada. No obstante, si eres de las que no puede salir de cada sin bolso, se recomienda optar por uno discreto, sin demasiados adornos.

El maquillaje y la peluquería de Rocío Osorno mantuvieron su esencia natural y relajada. Con su característica melena al viento, el maquillaje se centró en resaltar ojos y labios con tonos suaves y naturales. Este enfoque equilibrado contribuyó a potenciar la elegancia del conjunto sin restarle protagonismo a la prenda principal. Eyeliner negro, sombra oscura y máscara de pestañas, es 'la tríada' que Osorno suele llevar para resaltar su mirada y sin la que no sabe vivir.

La andaluza ha vuelto a acertar con un look que destaca por su versatilidad y elegancia. Aunque no hay que quitarle mérito a la chaqueta de edición limitada de Zara, agotada en un abrir y cerrar de ojos, la habilidad para combinar elementos llamativos de manera armoniosa de Rocío Osorno sigue siendo una referencia de estilo y tendencia en el mundo de la moda y las redes sociales.