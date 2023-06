Rocío Martín Berrocal, la hermana de Vicky, presenta una colección de vestidos para invitadas. La andaluza ha lanzado 10 vestidos exclusivos y súper apetecibles para cualquier 'sarao'.

Aunque llevamos muchos meses anhelando encontrar el vestido perfecto para la época de bodas, bautizos y comuniones, no ha sido hasta hoy, que nos hemos enamorado de los diseños de Rocío, cuando hemos pensado la posibilidad de apostar por las prendas más atrevidas dejando de lado las piezas clásicas de siempre. Son piezas que definen mucho el carácter de la diseñadora, exuberantes y femeninos a partes iguales. Con este nuevo proyecto, que incluye vestidos largos y cortos, con sensuales formas y en colores llamativos, la firma quiere conseguir un look final en el que reine la sensualidad.

"Mi madre, junto con mi hermana Vicky, son las dos grandes inspiración de mi vida. Ahora os quiero presentar una parte de mí. Cada colección está creada con esfuerzo, pero sobre todo con mucho amor", dice Rocío durante la presentación de su firma de moda a la que ha puesto de nombre 'Vanseray'.

Así son los vestidos que ha lanzado Rocío Martín Berrocal

Como te decíamos, todas las prendas que componen la marca de Rocío son propuestas de lo más sensuales donde reinan las aberturas, y cortes muy sugerentes, piezas multiposición, escotes pronunciados y colores muy brillantes, como lila, rosas, verde o fucsia.

En definitiva, se trata de una gama de vestidos en la que encontraremos las tendencias más atrevidas del momento, perfectas opciones para arrasar en todo tipo de eventos. Todos los diseños tienen un rango de precios que van desde los 60, hasta los 100 euros. Las tallas son S, M y L.

Con todo ello, Rocío se estrenó como diseñadora y de qué manera. Y es que, tal y como ella misma ha revelado, siempre ha estado ligada al mundo de la moda. En primer lugar, gracias a su madre y su hermana y, también, trabajando como estilista y ayudante de estilismo en algunas de las cabeceras más importantes del mundo fashion.

