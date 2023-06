Las amantes de las manicuras y las uñas imposibles se reunieron durante el 'Golden Nail Congress'. Por supuesto, a esta congregación de amantes de la belleza, no pudieron faltar Rocío Flores y Gloria Camila. Tía y sobrina aparecieron en el evento con dos looks completamente distintos. ¿Quién acertó y quién falló con su estilismo? Analizamos los looks y te damos todos los detalles de las prendas por las que apostaron.

La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado es una gran amante de los trajes y siempre tiene uno preparado para sacarlo del armario, si la ocasión lo requiere. En esta ocasión, la joven acertó de lleno con su estilismo, aunque siempre hay algo que pulir. Gloria eligió un traje cruzado de satinado en color verde agua con hombreras XXL y mangas acampanadas.

Rocio Flores y Gloria Camila apuestan por los tonos pastel en su último evento de belleza

Elegir un traje de estilo wrap es una de las mejores decisiones que podemos tomar, pues el efecto envolvente y el cinturón suelen estrechar visualmente la cintura y el drapeado que se crea en la prenda está muy en boga. La influencer decidió no llevar top bajo la americana, otro trend que continuará con nosotras durante todo el verano. Eso sí, aunque las hombreras hacen que nuestro busto se vea mejor formado y están muy de moda, se veían un poco desproporcionadas para sus brazos.

En cuanto a la parte inferior del look de Gloria, la formaban unos pantalones acampanados en el mismo tono y tejido que la americana, otro acierto. Por último, para sus pies, escogió unas sandalias con tacón de madera que alargaban sus piernas y sumaba unos centímetros a su estatura. Del look beauty lo que más destacó fue su trabajadísimo peinado. 'Bubble ponytail' o 'bubble braids' es el nombre que recibe la coleta creada como si fueran burbujas y que no dejamos de ver en red carpets.

Rocío Flores, en cambio, no tuvo el mismo tino con su vestido. El color y el tejido fueron dos grandes elecciones, pero no funcionó del todo. Tanto el tono rosa empolvado que ha conquistado a todas las celebrities esta temporada y lo vaporoso de la gasa no fueron el problema. El bustier o corsé que lucía la prenda no favorecía a su pecho ni a su talle. Esta estructura se veía muy rígida y no se adaptaba a la forma del cuerpo de Rocío, aunque las intenciones eran buenas. Si el talle hubiera estado un poco más bajo y el bustier estructurado hubiera tenido una forma balconette, le hubiera sentado de maravilla. En cuanto a los zapatos, se asemejaban a los 'Medusa Aevitas' de Versace que más triunfaron en 2022 y de los que poco a poco tenemos que ir olvidándonos.