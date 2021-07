Unos shorts y una camiseta ha sido la combinación que ha elegido Rocío Flores. Apúntatelo tú también porque no te lo vas a querer quitar

La familia Flores-Moreno está viviendo la resaca emocional de unos días muy intensos. Olga Moreno se ha convertido en la ganadora de Supervivientes 2021, despertando el enfrentamiento entre los partidarios de Antonio David, y por extensión de Rocío Flores, y los de Rocío Carrasco. Pero al margen de guerras televisivas y enfrentamientos familiares, ellos han querido celebrar por todo lo alto el triunfo y dar la bienvenida a Olga después de tres meses en Honduras. Lo han hecho con una comida en la que se ha reunido toda la familia. ¿Y cuál es el mejor look para una celebración informal en Madrid en pleno mes de julio y con los termómetros sobrepasando con mucho los 30 grados? Pues Rocío Flores lo tiene muy claro, haciendo la combinación ideal que tú tampoco vas a querer quitarte durante las próximas semanas.

Rocío Flores: un short y una camiseta para conseguir el look más cómodo

La joven tiene su armario de verano repleto de vestidos estampados, tanto en la versión larga como corta, pero en esta ocasión se ha decantado por un look mucho más cómodo y todoterreno. Rocío ha elegido unos shorts vaqueros desgastados con el bajo deshilachado y una camiseta de algodón de manga corta con mensaje. Dos prendas comodín y las más básicas del verano, con las que no vas a fallar.

También encontró en sus sneakers la remate de su look. La colaboradora del El programa de Ana Rosa eligió unas Converse de bota blancas con plataforma, una de sus preferidas, que ha llevado en muchas ocasiones con sus vestidos durante los pasados meses.

Pero aunque ya tiene varios modelos de zapatillas en su armario, Rocío acaba de adquirir un modelo de Nike: las Nike Air Jordan, que hace ya tiempo llevan algunas de las influencers más conocidas de nuestro país, como las hermanas Laura y Anita Matamoros. También los hermanos Flores van a ir igual de coordinados a partir de ahora porque las mismas zapatillas las tiene su hermano David Flores, según ella misma ha comentando.

Unas vacaciones lejos para desconectar

Hace unos días Rocío mostraba dos pasaportes en sus redes sociales (suponemos que el otro era el de su novio, Manuel Bedmar) dando a entender que muy pronto comenzará sus vacaciones para desconectar lejos de España.

Después de la temporada en televisión comentando el reality de Supervivientes, tanto en El Programa de Ana Rosa como en Tierra de nadie, todavía no ha confirmado si al inicio del nuevo curso volverá a los platós de televisión o únicamente se centrará en su faceta de influencer.