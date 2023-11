Rocío Crusset arrasa con su último dos piezas y marca tendencia con su look monocromático más favorecedor

Las firmas de moda de alta costura dictaron sentencia durante las pasarelas de septiembre: el rojo reinará por encima de cualquier otro color. Giambattista Valli, Fendi, Armani o Balmain apoyaron en sus colecciones esta tendencia que no pasa desapercibida durante los meses fríos. La hija de Mariló Montero y Carlos Herrera, Rocío Crusset, no ha podido evitar sumarse a este trend omnipotente y se ha enfundado en un dos piezas súper favorecedor. La modelo ha creado un look monocromático sin fallos que le sentaba como un guante. Analizamos su estilismo a continuación y te damos las claves para lograrlo.

La joven diseñadora de joyas apostó en esta ocasión por la plataforma Lost-Labels para encontrar su modelito. Esta 'firma' recupera diseños vintage en buen estado y los hace circular de nuevo. La influencer no ha podido dejar de sumarse a esta iniciativa sostenible de la mano de la empresa neoyorquina para encontrar entre sus 'marcas perdidas' un perfecto traje de dos piezas que ahora vuelve ser objeto de deseo de las amantes de la moda.

El dos piezas de Rocío Crusset más favorecedor

La parte superior del look lo formaba una blazer cruzada oversize, con grandes solapas, hombreras y botonadura frontal que se adaptaba a las mil maravillas a su silueta. Desdibujar la figura está de moda, en los últimos meses los trajes entallados han perdido completamente su fuerza y han dado paso a estos diseños de estilo boyfriend cómodos y holgados. El rojo del que estaba teñido el diseño favorece a todo tipo de pieles aportando luz y un aspecto juvenil. Por su parte, los pantalones, de corte tailoring, planchados a raya y de tiro alto alargaban sus piernas y creaban verticalidad con este bloque de color tan llamativo.

Los accesorios de su look fueron sencillos, pero funcionaron muy bien con el conjunto. Por un lado, la instagramer incorporó unos pendientes redondos también en color rojo, con pequeños detalles brillantes que incorporaban el color del outfit enmarcando el rostro. Por último, unas sandalias de tiras negras finas con tacón rojo en forma de cubo remataban el estilismo.

El look beauty de Rocío Crusset para acompañar su traje

El 'clean look' impecable de Rocío Crusset ha sido la elección perfecta para complementar su traje rojo más trendy. La hija de la presentadora española optó por un moño bajo peinado hacia atrás con una raya en medio, un estilo que no solo despejaba su rostro sino que también le daba un protagonismo merecido. Este peinado sencillo pero pulido añadió un toque de sofisticación al conjunto, pues la melena suelta hubiera recargado el look.

En cuanto al maquillaje, Rocío Crusset apostó por un enfoque minimalista y natural que realzaba su belleza innata. El maquillaje se centró principalmente en los ojos, donde se aplicó un toque de máscara de pestañas negra para resaltar la mirada. La elección de una sombra en tono rosa quemado alrededor de los ojos aportó calidez y un toque de color sutil, añadiendo dimensión sin comprometer la frescura del 'clean look'. Sin embargo, el verdadero secreto de su maquillaje impecable radicó en unas cejas perfectamente laminadas.