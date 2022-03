Victoria Federica es una gran fanática del mundo de la moda. Por este motivo, no ha perdido la oportunidad de viajar hasta la capital francesa para disfrutar de Paris Fashion Week, la Semana de la Moda parisina que se celebra desde este lunes 28 de febrero hasta el próximo martes 8 marzo. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar puso rumbo para disfrutar de los primeros desfiles de estos días tan importantes para el mundo de la moda y nos está dejando lookazos que no olvidaremos. Este lunes, día que precisamente se inauguraba este evento tan importante, acudió al desfile de Off-White. Posó con un estilismo totalmente desenfadado, relajado y con un toque de «malota» al que no estamos acostumbrada a verla.

Victoria Federica se codea con las grandes estrellas de la moda en el front row de la Paris Fashion Week

Tal y como hemos dicho, su primera parada fue el desfile de la firma Off-White, que supuso un homenaje a Virgil Abloh. Esta fue la propia firma del diseñador fallecido a los 41 a causa de un cáncer y por este motivo han querido rendirle tributo a su figura con su desfile de Otoño-Invierno 2022-2023, Spaceship Earth: An ‘Imaginary Experience”, celebrado en el Palais Brongniart de París. Victoria Federica se encontraba en el front row y pudo ver sobre la pasarela a pesos pesados del mundo de la moda de la talla de Kendall Jenner, Naomi Campbell o Bella Hadid, entre otros rostros conocidos que desfilaron con estos diseños. Un desfile en homenaje al diseñador fallecido que no se quisieron perder las supermodelos de los noventa.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Victoria Federica ha acudido este martes al desfile de Dior. La maison francesa presentaba «Nuevas visiones. ¿Cómo puede servir el pasado como punto de partida para inventar el futuro?», la colección otoño-invierno 2022/2023 de Maria Grazia Chiuri para la firma francesa. Y para esta ocasión, ha sacado su lado más lady con una blazer de la propia firma de lana y seda que nos ha dejado a todos sin respiración. A nosotras… y hasta a la mismísima ¡Rihanna! La hija de la infanta Elena ha presumido de selfie con la cantante internacional, con quien ha compartido front row en el desfile de la maison.

El look más clásico de la influencer para reunirse con Rihanna

Para el desfile de Dior, que ha tomado el Museo Rodin como pasarela para presentar sus nuevos diseños, Victoria Federica nos ha sorprendido con un look clásico pero infalible. Piezas claves y con clase que ponen el broche de oro (hasta el momento) a los perfectos looks de la joven.