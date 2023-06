Amelia Bono ha estrenado el top de Primark que está triunfando en redes sociales y que completará todos tus looks para conciertos y festivales.

Este año los tops de rejilla con falsos cristales de Swarovski han sido la pieza clave para completar cualquier look de festival. Por eso una larga lista de marcas low cost incluyeron en sus colecciones este tipo de crop top de red brillante. No es cosa sólo de marcas a las que podemos acceder la más común de las mortales, sino que algunas firmas de moda de alta costura como Yves Saint Laurent, Prada o Dolce & Gabbana también propusieron a principios de año este tejido. Hoy, Amelia Bono ha asistido al último concierto de Manuel Carrasco en Madrid con un estilismo de lo más festivalero, naturalmente, con un top de rejilla repletito de falsos diamantes. Analizamos su look a continuación y te traemos una selección de tops de este estilo que podréis usar ahora que empieza la temporada de música, camping y fiesta en la playa.

Junio es el mes que da el pistoletazo de salida para que empiecen los festivales y los esperadísimos conciertos al aire libre. La esposa de Manuel Martos es una gran fan del cantante onubense y no ha podido perderse su último concierto en Madrid. Para asistir a este día tan especial para ella, se ha enfundado en un crop top de cristales de Primark de la colección de Paula Echvarría.

Amelia Bono ha combinado su top de Primark con un pantalón campana negro

La hija de José Bono no se complicó demasiado y combinó su top con unos pantalones campana negros, de tiro alto, zapato cómodo para saltar y bailar y un bolso bandolera de cadena. Este modelo tiene un precio de 25 euros en las tiendas físicas de Primark, pero encontrarlo a estas alturas es todo un reto, pues voló de los escaparates cuando salió a la venta. No os preocupéis, porque os traemos alternativas bien parecidas para que podáis imitar el look de Amelia. ¡Desliza para descubrirlas!