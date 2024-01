La Reina Letizia en la Pascua Militar: siempre clásica y aburrida, pero con un pequeño 'escándalo'

5 de 7

En este mar de estilismos sobrios, puede que este de 2019 se lleve el premio a lo clásico. Una falda larga azul marino combinada con una chaqueta de tweed de Armani que bien podía haber llevado Carolina de Mónaco –pese a que no fuera un Chanel– fueron las dos prendas que eligió para su look en 2019. No se le puede poner una pega.