Estamos en pleno ecuador de la temporada de rebajas, es el punto perfecto en el que las prendas han alcanzado un buen precio y todavía quedan tallas y diseños muy ponibles. Una buena idea para ir a tiro hecho cuando vayamos de shopping es inspirarnos en looks que nos gustan e ir comprando prendar similares para imitar un estilismo. El último outfit de Almudena Cid nos ha encantado de arriba a abajo, por eso os daremos alternativas rebajadas para que vayáis igual de trendy que ella, pero ahorrando un dinerito. Te contamos todo a continuación.

La ex gimnasta ha pasado por Santiago de visita y para sacarse una foto para el recuerdo en la monumental Plaza del Obradoiro ha escogido un look en el que cada una de las prendas son de completa tendencia de moda. En primer lugar, la actriz ha utilizado un jersey fucsia deshilachado de Zara, que está completamente agotado, pero lo bueno es que como es el color de la temporada, nos será muy fácil encontrar uno igual de abrigado con un diseño parecido.

Converse con plataforma: el truco de Almudena Cid para ir cómoda y estilosa

En la parte inferior, se puso unos pantalones wide leg en color azul marino, de tiro alto y metió parte del jersey por dentro del pantalón para crear ese efecto bombacho tan buscado. Los pantalones de pata ancha son ideales para viajar y hacer turismo, te sentirás cómoda y holgada. Además, tenemos que aprovechar que los pantalones pitillo han caído en el olvido para darle oportunidad a nuevos diseños. Aprovechad para haceros con 2 o 3 pantalones rebajados con este corte, se llevarán durante todo el año.

Para darle un aire moderno y cómodo a su estilismo la ex pareja de Christian Gálvez se calzó con unas deportivas que están triunfando entre las más jóvenes. Las Converse Run Star Hike en color blanco han sido las elegidas por Almudena para completar su look. Estas deportivas son súper cómodas porque tienen una suela gruesa que nos regala unos centímetros de altura y protege nuestra planta del pie. Además, quedan perfectas con jeans anchos o pantalones tailoring, no te las quitarás. Por último, la influencer se ha puesto un gorro de lana rosa fucsia para ponerle la guinda a su look. Desliza para ver todas las prendas en la galería.