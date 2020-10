Raquel Meroño es una de las concursantes de la quinta edición de ‘MasterChef Celebrity5’. Su particular estilo nos ha conquistado

A Raquel Meroño la conocimos como una de las actrices de la serie juvenil de Tele 5 Al salir de clase, una cantera de la que salieron estrellas como Elsa Pataky. Después de varios papeles en televisión y alguno en el cine, decidió dar un giro a su vida profesional, y sin abandonar del todo el mundo artístico, se volcó en los negocios de hostelería, entre otros proyectos. Ahora forma parte del elenco de famosos que participan en ‘MasterChef Celebrity5‘. Allí, además de su eterna sonrisa y su buen humor, está mostrando su esfuerzo y pasión por la cocina. Aquí vamos a descubrir el estilo de una de las concursantes que más nos gusta.

Raquel es una mezcla perfecta entre el estilo masculino, roquero y un punto hippie, fiel reflejo de su forma de vivir y de entender la vida: «Al final siempre interpreto un poco el tipo de vida que llevo. Últimamente viajado mucho a sitios de playa Bali , México, Marruecos… y he montado un chiringuito en Tarifa por lo que me he hecho muy fan de las túnicas y caftanes», nos aseguraba en una entrevista.

Entre sus prendas favoritas están los vaqueros, blazers, camisas, pantalones y cazadoras de cuero, pero también los vestidos con un punto sexy para las ocasiones más especiales. Las gafas sol y los sombreros son los complementos sin los que no puede vivir. Si hablamos de colores, en su armario encontramos mucho (mucho) negro.

Las mezclas perfectas

Le gusta la moda y sigue las tendencias, pero adaptadas a su estilo y a su vida: «Me gusta mucho el look masculino para el día a día (blazers, pantalones, camisas, los zapatos con cordones…). Para los eventos y fiestas, sin embargo, soy más femenina».

Con el paso de los años ha ido modificando su forma de vestir: «Siempre he sido bastante discreta a la hora de vestir, pero cuando maduras se van los complejos y te sientes más cómoda en tu cuerpo. Te divierte lucir estilismos mas arriesgados que marcan y enseñan la figura, escotes, prendas ajustadas, vestidos con rajas interminables». Y es con este tipo de prendas cuando saca su lado boho-chic.

Reflexiones de Raquel Meroño

Coincidiendo con su 45 cumpleaños, Raquel Meroño compartió con todos sus seguidores una reflexión sobre su vida: «Me aplaudo por haber tomado decisiones difíciles que como resultado me han regalado la vida que quería. Los años me han hecho una mujer fuerte, disfrutona e independiente. Jamás le he pedido nada a nadie desde los 15 años. Me paso horas en aviones, en fábricas, en obras y delante de un ordenador. Como resultado, proyectos de interiorismo de 3 hoteles, tiendas, chiringuitos, restaurantes y el nacimiento de mi propia marca de mobiliario malan design. Estos proyectos me alejan muchas veces de casa pero me dan la satisfacción de enseñar a mis hijas que con esfuerzo y trabajo se cumplen los sueños. La vida son etapas y he cumplido muchos de esos sueños porque además de currar no he dejado nunca de soñar y de reinventarlos!!».