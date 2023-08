Nos encanta Massimo Dutti, Mango, Sandro, Maje, Zara... Pero reconozcámoslo, desde hace ya mucho tiempo Primark también se ha convertido en imprescindible en nuestras vidas. Y es que busquemos lo que busquemos, siempre lo acabamos encontrando en esta cadena irlandesa. Y seamos sinceras, lo que más nos engancha de este gigante low cost son sus increíbles precios.

Lo cierto es que si has paseado alguna vez por la Gran Vía de Madrid, te habrás topado con las sorprendentes colas que se forman a las puertas de Primark, pero si también has tenido el valor de entrar, habrás podido comprobar que merece la pena la espera. ¡Y es que hay de todo! Desde complementos de deporte, accesorios para el hogar, cosméticos... Aunque lo que más nos gusta a la mayoría de nosotras es la ropa. Y por eso nos encanta conocer las nuevas colecciones que llegan. Eso sí, al no disponer de tienda online, la mejor manera de fichar lo nuevo que aterriza en Primark es a través de nuestras influencers de confianza. Y Raquel Bollo es una de ellas.

Raquel Bollo nos muestras tres formas de lucir la misma camisa

La colaboradora de televisión, que se ha convertido en nuestra mejor fuente de inspiración últimamente, acaba de conquistarnos con un conjunto de Primark perfecto para los últimos días de verano. Se trata de un dos piezas de rayas compuesto por una bermuda engomada y una camisa de manga larga a juego. ¡Pero ojo! Porque además, Raquel Bollo ha querido mostrarnos tres formas diferentes de llevar esta camisa, con el objetivo de que no parezca la misma. Nos lo enseña todo en este vídeo, dale al play.

Anudada, abierta y en half tuck (medio metida en la bermuda). Así presume de su nueva camisa de Primark la influencer. ¿Para completar un estilismo ideal? Raquel Bollo apuesta por llevar por debajo un bañador blanco de lo más cómodo y sexy, de la firma Gogana Swimwear. ¿Su precio? 99,90 euros.

En los pies la madre de Alma Cortés se decanta por unas sandalias veganas con tiras cruzadas de la marca Nomadic State of Mind (que aparecen al final del vídeo y cuestan 66 euros). ¿Como colofón final? Maxi gafas de sol negras de Prada. ¡No puede estar más deal!