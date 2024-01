De los pantalones split de Raquel Bollo al 'free the nipple' de Alma Bollo: madre e hija arrasan en SIMOF

Anoche Raquel Bollo y su hija, Alma Cortés Bollo, se convirtieron en las protagonistas de a Semana de la Moda Flamenca en Sevilla, la SIMOF 2024. Raquel Bollo no solo presentaba su última colección de moda flamenca, sino que también compartía el escenario con su hija Alma Bollo y sus encantadoras nietas. Este evento anual, en el que la moda y la tradición andaluza convergen, se convirtió en un despliegue de tendencias y ambas lucieron dos looks que a nadie dejaron indiferente. Analizamos el estilismo de Raquel y te contamos todo sobre el atrevidísimo vestido de su hija.

En medio del constante trasiego de rostros conocidos que se dejaron caer por Sevilla durante la SIMOF, Raquel Bollo destacó como diseñadora de renombre, pero también lo hizo su hija al desfilar como modelo para presentar su colección. En el front row estaba sentado Manuel Cortés Bollo que esperaba impaciente la salida de su hermana, de su pequeña hija y de su sobrina, Jimena y Junquera, que acompañaron a Alma durante el catwalk.

El look de Raquel Bollo para asistir a la SIMOF 2024

Raquel Bollo, va avanzando poco a poco en el mundo de la moda flamenca, y no solo se limitó a exhibir sus creaciones, sino que también sorprendió con su look imponente y de lo más trendy. Optó por una americana crop negra, realzada por una flor de satén blanco tridimensional que captó todas las miradas. Este tipo de flores 3D no han dejado de verse en todo el año en distintos tamaños y colores y Raquel conoce bien esta tendencia. Además, la diseñadora se sumó a la moda de los pantalones split, una elección audaz que añadía dinamismo a sus piernas y que revelaba unas sandalias de tacón negras. Un look con el que no solo puso de relieve su experiencia en el mundo de la moda, sino que también destacó su habilidad para combinar modernidad con elegancia clásica.

El vestido más atrevido de Alma Cortés Bollo para desfilar en Sevilla

No obstante, la atención se desplazó igualmente hacia la joven Alma Bollo, quien, con una seguridad que parecía innata, pisó la pasarela proyectando frescura y estilo. El diseño elegido para su participación dejó a todos los invitados anonadados por su audacia y originalidad. Alma deslumbró con un vestido negro que incorporaba transparencias en mangas y pecho. Raquel Bollo incorporó las transparencias, tan usadas en 2024, y dejó uno de los pechos de su hija completamente a la vista. Este vestido gritaba "free the nipple" y rompía todas los esquemas, tan clásicos, de la moda flamenca. El diseño, adornado con pliegues y plisados, exhibía una cintura entallada y una amplia falda con capas y mucho volumen.

En la pasarela de la SIMOF 2024, la atención no solo se centró en los deslumbrantes atuendos de Raquel y Alma Bollo, sino también en la elección excepcional de accesorios que añadieron un toque distintivo y flamenco a sus looks. Alma complementó su vestido negro con un espectacular tocado de flores, blancas, rosas y moradas, que irradiaba elegancia y celebraba la tradición andaluza. Este adorno floral no solo resaltó la belleza y feminidad del conjunto, sino que era el único punto de color del estilismo.

Además, los pendientes asimétricos de perlas, elegidos con mucho tino, aportaron un toque contemporáneo. Raquel demostró su cpara fusionar lo clásico con lo moderno de una manera única. Estos accesorios elevaron la propuesta estética de la ex colaboradora de televisión.