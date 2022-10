Es una de las mujeres más elegantes de nuestro país y también del panorama internacional, y van pasando los años y continúa con su reinado, a pesar del empuje de las nuevas generaciones. Naty Abascal es única y lo demuestra con todos y cada uno de sus looks. Ahora lo acaba de hacer con su nueva propuesta, combinando una chaqueta de tweed, con un jersey de cuello vuelto y unos pantalones de vestir. Para dar un toque de glamour y ese plus de exclusividad, añade el emblemático bolso 2.55 de Chanel, consiguiendo un look ‘pijo’ inmediato. Un mix eterno, que nunca va a pasar de moda.

La estilista es experta en fichar las prendas que se convierte en exitazo. Ahora lo ha hecho con la chaqueta de tweed que ha sabido combinar de forma impecable en un lookazo que merece la pena copiar porque es elegante, y muy cómodo de llevar. En cuanto la veas, vas a querer una chaqueta como la de ella porque es sencillamente preciosa y va a elevar a lo más alto tus outfits de básicos.

La chaqueta tweed de Naty Abascal consigue elevar cualquier look

El legado del tweed sobrevive al devenir de las tendencias y, más allá de grandes musas de estilo como Penélope Cruz o Carlota Casiraghi, también otras que son referentes moda como Naty, lucen habitualmente prendas con este tejido escocés. Viendo a todas ellas nos queda claro que la chaqueta de tweed es una prenda que no entiende de edades, ni de estilos. Con ellas puedes ser la más clásica o la más casual, combina con todo y con todo queda genial.

Como sabemos que estas chaquetas son tendencia cada otoño, ya hemos fichado algunas en las tiendas más populares para que no llegues tarde a por ella y puedas crear estilismos tan ideales como el de ellas a unos precios mucho más asequibles.

A continuación mostramos su look y una selección de piezas con las que, en diferentes colores, puedes copiar para crear un conjunto de Naty y comenzar a derrochar estilo como ella. ¡Aquí las tienes!