¿Qué es el rosa millennial? Te descubrimos la tendencia con 5 preciosas prendas

La paleta de colores que tiñe nuestras prendas está sometida a una metamorfosis constante. Mientras las temporadas avanzan, algunos tonos emergen como protagonistas, y conquistan desde las pasarelas de alta costura hasta las colecciones más asequibles. En este frenético escenario, uno de los colores que se ha alzado como estandarte para la próxima primavera es el rosa millennial. En este artículo, desvelaremos los encantos de esta tendencia cromática y te presentaremos cinco prendas irresistibles que prometen invadir los armarios de las cazadoras de tendencias en los próximos meses. Acompáñanos en este viaje por la moda y descubre cómo incorporar este tono tan juvenil a tu vestidor.

El paisaje cromático que adornará nuestras prendas en los próximos meses se presenta tan variado como cautivador. Mientras el peach fuzz, el rojo guinda, los colores básicos y el azul bebé acaparan los primeros planos en todas las colecciones de moda, hay un tono que destaca con singularidad: el 'rosa millennial'. Este tono se une a la lista de colores de temporada que marcarán tendencia. Podríamos decir que este rosa está a medio camino entre el rosa empolvado y el rosa chicle, un tono suave, que no cansa a la vista y que triunfa por su versatilidad. ¿Lo mejor? Este tono rejuvenece muchísimo tanto a las más morenas, como a las mujeres de tez pálida.

Crea tu look más rejuvenecedor con el tono rosa millennial

El 'rosa millennial' no se contenta con ocupar un lugar secundario en los estilismos; al contrario, se proyecta con fuerza tanto en la moda sport como en los conjuntos más refinados de invitada. Desde joggers y sudaderas hasta vestidos de noche, este tono se adapta a cualquier ocasión, y ofrece una amplia gama de posibilidades para expresar tu estilo como lo haría una nacida en la generación Y. Así, se revela como un aliado todoterreno, capaz de elevar cualquier conjunto con su encanto suave y contemporáneo.

El cutecore, primo hermano de lo que ahora llaman estilo 'coquette', está de moda y uno de sus adeptos es el 'rosa millennial'. Este color estará muy presente también en accesorios: medias, calcetines, bolsos, lazos y diademas se tiñen de este tono que es pura feminidad. Firmas de renombre como Loewe, Carolina Herrera y Chanel ya anticiparon la tendencia en 2021, pero es persistente, pues las colecciones actuales confirman que el 'rosa millennial' sigue siendo una elección audaz y elegante.

Las noches de primavera pueden traer consigo una ligera brisa, y una chaqueta de punto en tono rosa millennial se puede convertir en el complemento perfecto para mantenerse abrigada con estilo. Opta por un diseño oversized y combínalo con unos vaqueros ajustados para un look relajado pero siempre a la moda. ¿Quieres llevarlo a la oficina? No te preocupes, encájalo en una blusa fluida y combínala con unos vaqueros de estilo flare. Abrigos, vestidos, bolsos y sudaderas... ¡ninguna prensa se resiste al rosa millennial! Descubre nuestra selección en la galería y no te pierdas un detalle sobre esta tendencia.