Todas tenemos un modelo de sandalias predilecto. Puede que tus preferidas sean las de tipo pala súper cómodas, o las de cuña de toda la vida que son las más todoterreno o unas de tipo cangrejera. Pero, sean cuales sean tus favoritas, no podemos negar que las sandalias Orán de Hermès son un clásico que vuelve verano tras verano a los pies más privilegiados. Son modelo icónico que celebridades como Mar Flores, o la mismísima Georgina Rodriguez no se quitan en los meses de calor. Su suela plana permite llevarlas durante horas y seguir aguantando con ellas sin miedo al dolor, también crean un efecto que estiliza y hace bonita la forma de la pierna.

Seguro que en más de una ocasión has visto este modelo de sandalia. Están hechas en cuero y tienen una tira en forma de H que recorre el empeine. Tienen más de 20 años de historia, y su creador fue Pierre Hardy. El diseñador confiesa que quería crear un zapato que simulara la sensación de 'andar descalzo'. Y lo consiguió.

Ahora este estilo de calzado es clave en el 'street style' de las famosas, protagonismos los looks veraniegos más fashion. Nos gustan porque son sencillas, versátiles, prácticas, vamos que lo tienen todo. Mar las tiene en blanco, pero hay versiones en toda la paleta de colores. Tienen un precio de 565 euros, pero la propuesta de Pull and Bear es la mejor replica que hemos encontrado de esta sandalia de alta gama.

Así es la replica de las sandalias de lujo de Mar Flores que hemos encontrado en Pull and Bear

El modelo de Pull and Bear es una sandalia plana con detalle de tiras cruzadas en la parte delantera, y una altura de la suelta de 1,2 cm. Es una opción clásica, que podemos encontrar por un precio de 19,99 euros. Por suerte, una coste muy asequible para el bolsillo medio.

El diseño es muy similar al original y, aunque las comparaciones son odiosas, esta propuesta es ligeramente un chollo. ¿Un plus? Puedes optar por el color blanco y el marrón, le que más te guste y, además, está disponible del número 37 al 41.