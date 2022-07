«¿Te gusta?, ¿Lo has probado ya?, ¿Qué has notado?». Estas son las preguntas que me han hecho mis amigas nada más contarle que tengo un sujetador que evita la aparición de arrugas en el escote. «Me encanta, chicas», les dije mientras charlábamos de nuestras cosas. Tantas eran las dudas que les asaltaban que quiero compartir cómo me he sentido todos estos días utilizando NightBra, un sujetador que llegó a mis manos hace unas semanas en la redacción de SEMANA y que uso mientras duermo.

El aspecto es llamativo, lo reconozco. Es parecido a un sujetador deportivo, pero al revés y es que deja el pecho por fuera. Precisamente es su forma lo que ayuda a su objetivo y lo que impide que aparezcan nuevas líneas en tu escote. Eso sí, debes utilizarlo progresivamente y siguiendo unos pasos que desde la propia marca te dan. Pero, ¿cuáles son? Te cuento.

DORMIR CON ÉL

Los primeros días te recomiendan que no debes dormir con él, sino solo utilizarlo unas tres horas al día. Mientras haces recados del día, ves una peli desde el sofá o cocinas cualquier plato, por lo que casi no te das cuenta de que lo llevas puesto. Es a partir del quinto día cuando empiezas a dormir con él. Se va adaptando a ti y no da nada de calor, algo que, por cierto, inquietaba a mis amigas cuando les hablé de este sujetador tan singular.

Está avalado por la investigación médica y eso me generó mucha confianza, tanta que ahora te quiero contar con todo lujo de detalles cómo me he sentido desde el principio hasta ahora. Es súper cómodo y no aprieta en absoluto, un detalle que me preocupaba ya que estaba acostumbrada a dormir sin él. Además de eliminar las arrugas ya existentes o impedir que salgan nuevas, también sirve para corregir tu postura mientras duermes. Si estás en el colchón de forma inconsciente te mueves y desde que lo uso me duele mucho menos la espalda, algo que he ido notando cuando han pasado los días.

Aunque me lancé a usarlo por meramente algo estético, está genial saber que además cuida la salud. Sin esfuerzo, puedes tener el escote mucho más bonito, por lo que por mi experiencia solo te lo puedo recomendar. Lo puedes llevar en cualquier momento y, además, se hace por y para ti, ya que previamente te piden tu peso corporal, estatura y medidas. Mi experiencia es muy positiva…¿Te animas tú?

