¡Ya huele a primavera! Se nota que los días son más largos, el sol nos empieza a acompañar, las temperaturas han subido... Lo cierto es que queda menos de un mes para que de comienzo la nueva estación. Y en cuanto llega el buen tiempo nuestras agendas se llenan de bodas, comuniones, bautizos, graduaciones y otros grandes eventos. Por eso estamos seguras de que ya estarás en busca del estilismo perfecto para convertirte en la invitada más aclamada de todas tus celebraciones. Pero... ¿y si te decimos que a los vestidos les ha salido competencia esta temporada?

Los conjuntos de top y falda midi se proclaman como la opción ideal para todas aquellas que buscan ganar un plus de estilo con una apuesta más original. Y es que, además de derrochar sofisticación, también son sinónimo de sensualidad y distinción. Y ojo, porque esta primavera llegan reinventados y con ganas de acaparar todas las miradas. El mejor ejemplo de ello es Alba Carrillo, que acaba de estrenar un pintoresco conjunto de dos piezas que no nos puede gustar más.

Alba Carrillo ya se ha hecho con el conjunto estampado que arrasará en todos los eventos de primavera

La hija de Lucía Pariente se ha convertido en colaboradora imprescindible de ‘El debate de las tentaciones’. Y es no hay programa en el que no nos haga reír con sus ingeniosos comentarios. Pero además, la modelo también nos regala cada semana estilismos de lo más inspiradores. Y en concreto su último look nos ha conquistado por completo.

"Este conjunto de top y falda me parece ideal para eventos de primavera: amiga de la novia, madre de comunión, madrina de bautizo...", escribía Alba Carrillo en Instagram junto a varias fotografías mostrando al detalle su nuevo modelito.

La ex de Feliciano López se postuló como la más chic del plató con un dos piezas multicolor. El conjunto, que pertenece a la firma Barey Collection, está compuesto por una falda de tubo de talle alto con abertura en el bajo, y un top con cuello caja y hombreras pronunciadas que equilibran al instante la figura. Alba completó el look a la perfección con unos sencillos stilettos nude. ¿Quieres conocer el precio del conjunto? ¡Sigue bajando!