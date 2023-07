Ha llegado la segunda cita oficial más importante del año para la heredera al trono después de los Premios Princesa de Asturias. La Princesa Leonor ha entregado los Premios Princesa de Girona, y ella lo ha hecho por primera vez en la ciudad que lleva el nombre de los galardones, ya que en las ocasiones anteriores había sido en Barcelona. Nada se deja al azar, y tampoco los estilismos, porque una gran cita también requiere un look de altura, cumpliendo a rajatabla con el dress code que marca el protocolo. Si en la Confirmación de su hermana, la Infanta Sofía, la vimos con un look relajado para no quitarle protagonismo a su hermana, aquí ella es el foco de atención y su look acorde a las circunstancias.

Ya nos sorprendió en la pasada edición con su primera puesta en escena como una auténtica princesa, y con el listón tan alto, este 2023 la Princesa Leonor ha dado un paso más convertida en toda una mujer adulta. Y así también lo demuestra la elección de su look. Durante los actos que se celebraron a lo largo de la mañana, la princesa lució un estilismo más desenfadado, un vestido babydoll de sport de la firma Maje estampado con flores mini, nada que ver con el estilismo de la entrega de premios con el estuvo más que a la altura de las circunstancias.

La Princesa Leonor ha completado su look con los zapatos que estrenó el día de su graduación

En esta ocasión, la joven ha dado un giro de 360º con un estilismo mucho más maduro y festivo de lo que nos tiene acostumbradas. La princesa apostó por un vestido azul turquesa drapeado de estilo Old Hollywood con mangas abullonadas y escote en uve pronunciado. Además, la prenda contaba con un talle ceñido y envolvente creando pliegues hacia la parte izquierda. No obstante, lo que más llamó la atención de la prenda fue la increíble abertura frontal de la falda con volante con la que la joven enseñaba pierna. Un estilismo audaz que no dejó a nadie indiferente.

Por otro lado, los accesorios de la joven llamaron la atención por su brillo y su acabado metalizado. En primer lugar un bolso de mano pequeño, de tipo clutch, y por último, las sandalias drapeadas que le habíamos visto estrenar hace apenas un mes durante su graduación.

Este va a ser un verano muy especial para la heredera al trono. Tras graduarse en el internado de Gales, comienza el 17 de agosto la formación militar durante los tres próximos años que la llevarán a las academias de Zaragoza, Marín (Pontevedra) y San Javier (Murcia), pero antes tiene por delante los tradicionales días en Mallorca, donde podremos verla con los estilismos del verano. Vestidos ibicencos, shorts o alpargatas de esparto son algunos de los imprescindibles en su maleta todos los veranos.