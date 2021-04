La joven, en mitad de la polémica, quiso pisar los Jardines de El Retiro para realizar una sesión de fotos como modelo. ¡Y esta es la marca que usó para sus looks!

Hace unos días, ajena a toda polémica y dispuesta a no dar ninguna declaración sobre la serie documental de su madre, Rocío. Contar la verdad para seguir viva; Rocío Flores acudía al Parque de El Retiro en Madrid para debutar como modelo publicitaria en una llamativa sesión de fotos para una conocida firma. Un trabajo muy diferente al que nos tenía acostumbradas y que nos llamó la atención enormemente. Su peinado era precioso, su maquillaje impecable y su manicura increíble. De hecho, no pudimos evitar escribir varios artículos sobre sus uñas y su nuevo y favorecedor aspecto. ¡Estaba radiante!

Nunca habíamos visto a la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco tan guapa y tampoco la habíamos visto antes posar como una auténtica modelo. Es por ello por lo que todos los detalles de su nueva faceta profesional generaban tanto interés. Comentamos su manicura, su paso por peluquería y maquillaje y su actitud cuando le preguntaban por las palabras de su madre en su docuserie. Sin embargo, había algo que no habíamos tratado aún: su vestimenta. Y es que no hay sido hasta hoy mismo cuando hemos conocido la marca de ropa que anda detrás de los acertadísimos looks de Rocío Flores en sus primeras fotografías como modelo. Una tienda de moda online llamada SESAMO by Marta que por fin hemos sabido que es la responsable de, al menos, dos de los estilismos de la influencer en sus primeros pinitos delante del objetivo.

SESAMO by Marta, la firma que ha enamorado a Rocío Flores en su primera sesión como modelo

Aunque la firma no dispone de página web (solo cuenta de Instagram), hemos podido comprobar que los dos looks más rompedores que Rocío Flores llevó el pasado miércoles se encuentran entre los percheros de la tienda SESAMO by Marta. Concretamente, dos conjuntos vaqueros que la joven lució de la mejor forma. El primero de ellos, en color blanco y formado por unos pantalones de pata ancha y una chaqueta con una preciosa espalda con detalles de pedrería y pompones coloridos. El segundo, siguiendo esta misma línea, compuesto por una cazadora tejana con flecos y detalles en crudo y unos jeans también de pata de elefante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

Dos conjuntos extremadamente bonitos que son ideales para lucir en estos meses de primavera. Eso sí, si queremos hacernos con ellos debemos escribir un mensaje directo al perfil de Instagram de la marca. ¡Es la única forma en la que dan toda la información sobre el precio y las tallas a sus fans!