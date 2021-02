Virginia Troconis ha sido un gran descubrimiento en cuestión de estilo. La mujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ tiene un estilazo perfecto para inspirarnos

Virginia Troconis se ha convertido en una fuente de inspiración para sus más de 200.000 seguidoras. La mujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ sabe combinar a la perfección las prendas más complicadas de lucir sin caer en un renuncio. Sabe como ir a la última pero con un estilo innato que nos encanta y que queremos mostrarte para que tú también sea la más chic. Te contamos qué prendas necesitas incorporar en tu armario para que los próximos meses seas la mejor vestida. Una pista: todas estas prendas ya las tiene Virginia Troconis en su armario por lo que el acierto está cien por cien asegurado. Si no te apetece estar investigando por las páginas de moda o buceando por todas tus tiendas favoritas, sigue leyendo este post donde hemos recopilado todas las tendencias que necesitas en tu armario si quieres copiar a Virginia Troconis.

Virginia Troconis nos da las claves para combinar las prendas de tendencia

No hay tendencia a la que no haya caído rendida la venezolana, que nos ha mostrado en más de una ocasión como ser la mejor vestida con las prendas más fashionistas. Además, sabe combinarla perfectamente con básicos para hacer así un armario cápsula perfecto para los próximos meses tan solo con varias compras a las que sacarle mucho partido. Muchas veces queremos comprarnos una blusa o un pantalón que está de rabiosa tendencia pero sabemos que no nos la vamos a poner muchas veces y nos vamos a aburrir.

¿Por qué? Es un error pensar en esto, ya que si lo combinamos con básicos, como hace Troconis, podemos sacarle mucho partido sin aburrirnos de ella. Y es que no hay nada como un envolvente jersey de rayas, perfecto todavía para los días de frío, y que podemos combinar con multitud de prendas: vaqueros, pantalones joggings, faldas largas… las opciones son infinitas si nos basamos en el estilo de la mujer del torero.

Estas son las cinco tendencias que ya tiene Troconis en su vestidor

Hemos seleccionado cinco prendas que están de actualidad y que ya luce Virginia Troconis para que os hagáis con un armario cápsula como el suyo y no os falte ninguna tendencia en el armario. Además, para ponerlo más fácil todavía, hemos buceado en las tiendas low cost para hacernos con un modelo parecido al de ella pero al mejor precio. Desde un cárdigan multicolor, perfecto para combinarlo con top a juego o un vaquero, hasta un pantalón de imitación piel para sacar tu lado más atrevido y sexy. Estas son nuestras cinco propuestas que queremos que incorpores a tu armario para los próximos meses. Sí o sí. ¿Cuál es tu favorita de ellas?