Las prendas color melocotón que debes incluir en tu armario para ir a la moda este año

El mundo de la moda siempre está en constante evolución, y cada año nos trae nuevas tendencias que conquistan los armarios de aquellas que buscan estar a la última. Hace tan solo un mes, Pantone, la máxima autoridad en colores, pronunció cuál sería la paleta que reinaría en 2024, y el elegido fue el encantador tono 'Peach Fuzz', un tono pastel anaranjado que promete ser la sensación de la temporada. Hoy te traemos una exquisita selección de prendas en este tono melocotón, perfectas para que actualices tu guardarropa y te sumerjas de lleno en la moda de este año.

Las rebajas están en pleno apogeo por lo que este es el momento perfecto para incorporar algunas piezas en el tono 'Peach Fuzz' a tu colección de ropa. Desde que Pantone lo anunciase como el 'rey del 2024', hemos observado cómo este tono ha conquistado a diseñadores de renombre y pero ya hubo quienes apostaron por este tono antaño. Recordemos a la icónica Diana de Gales, quien durante uno de sus viajes a Australia deslumbró con un impecable conjunto en este tono. Incluso la siempre elegante Reina Isabel II se adelantó a la tendencia con varios looks monocromáticos. Este tono melocotón siempre ha estado muy ligado a la realeza.

Las pasarelas de alta costura no se han quedado atrás. Balmain, Zimmermann, Prada o Georges Hobeika han dado un paso al frente, y han presentado diseños deslumbrantes en ese suavísimo color 'Peach Fuzz'. Pero la buena noticia es que no tienes que arruinarte para seguir esta tendencia, ya que varias firmas de moda low cost como Uniqlo, Zara o Mango ya han integrado este tono en sus colecciones para que todas puedan disfrutar de la elegancia del melocotón.

Las prendas color melocotón o 'Peach Fuzz' que invadirán tu estilo en 2024

Ahora que has decidido sumergirte en la tendencia 'Peach Fuzz', es esencial saber cómo combinar este tono de manera elegante. La versatilidad del melocotón permite crear looks tanto casuales como formales. Combínalo con tonos neutros como blanco, beige o gris para lograr un equilibrio perfecto. Las blusas y faldas en este tono son ideales para un look de oficina, mientras que los vestidos aportarán un toque romántico a tus eventos más especiales.

Si lo que buscas es impacto visual, atrévete con un look monocromático. Un conjunto completo en 'Peach Fuzz' no solo es atrevido, sino también extremadamente chic. Asegúrate de jugar con diferentes texturas y cortes para agregar dimensión a tu atuendo.

Las bodas de día, bautizos y comuniones son el escenario perfecto para deslumbrar con el tono 'Peach Fuzz'. Invitadas elegantes y a la moda optarán por vestidos y conjuntos en este color, que te asegurará destacar entre la multitud. La suavidad del melocotón se adapta perfectamente a la atmósfera de eventos diurnos para irradiar un aura de sofisticación sin esfuerzo.

Para completar tu look en tono 'Peach Fuzz', los accesorios dorados son la elección perfecta. Brazaletes relucientes, pendientes colgantes y chokers delicadas añadirán un toque de glamour a tu conjunto. La combinación de estos accesorios con el tono melocotón crea una armonía visual muy acertada. ¡Desliza para descubrir nuestras prendas favoritas!