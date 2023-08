Nos pasamos un año anhelando el verano y cuando llega pasa en un santiamén. Esperamos que hayas llenado estos meses de recuerdos que te levanten el ánimo cuando las fuerzas flaqueen y, por supuesto, tengas cargadas al máximo las pilas para afrontar lo que está por venir. Arrancar el curso debe venir de la mano de nuevos propósitos y, ¿por qué? también puede estar ligado a las nuevas tendencias que inundan los escaparates. Tenemos las prendas y accesorios que necesitas para que pises con más fuerza que nunca en septiembre y derroches estilo.

Es tiempo de hacer borrón y cuenta nueva. No tardes más y depura tu armario. Desecha todo aquello que no necesitas y llevas años sin ponerte. Adiós a las camisetas desgastadas y a los vaqueros de otra década. Da la bienvenida, por fin, a los looks inspiradores que consigan dar el giro que necesita tu estilo. Los complementos siempre son la opción idónea y sencilla para elevar un estilismo a su máximo nivel. Así que hazte con ese bolso que llevas tiempo persiguiendo.

Nuevas prendas y accesorios que inundarán de alegría tu vestidor

Un vestido largo o midi siempre es una opción idóneo tanto para acudir a la oficina como para regresar a las aulas. Incluimos a continuación un diseño de punto de Slowlove que no nos puede gustar más. Primero porque es atemporal y segundo porque se presenta como tremendamente versátil. A destacar que está confeccionado con fibras recicladas. Un modelo que podrás llevar con el bolso shopper negro de Paco Martínez de gran capacidad en el que podrás meter todo lo que necesites. Es perfecto para hacer tu día a día más fácil.

No te olvides de un incluir en tu armario una cazadora de entretiempo para cuando los días no sean tan cálidos. Hemos elegido un trench corto de cuello solapa con bolsillos delanteros de Zara. Además, nos rendimos antes las bailarinas de piel con cordón y acabado brillante de Bimba y Lola. Se trata de un modelo que cuenta con un escote fruncido ajustable y suela de cuerolite moldeado. El calzado tendencia para el otoño también es el favorito de las 'influencers'.

Desliza para ver nuestra selección prendas y accesorios para el nuevo curso.

1 de 7 Paco Martínez 25,99 euros Este bolso shopper con tachuelas se convertirá en tu complemento fetiche. A destacar la gran capacidad, perfecto para llevarlo a la oficina o a la universidad. 2 de 7 Zara 49,95 euros Una estilosa cazadora corta tipo trench de cuello solapa y manga larga. Posee bolsillos delanteros. 3 de 7 Sfera 29,99 euros Vestido largo de inspiración bohemia con escote en pico y detalle de cenefas. 4 de 7 Bimba y Lola 145 euros Bailarina de piel con acabado brillante en color negro. El modelo está acabado en punta, sin forro y con escote fruncido ajustable. 5 de 7 Slowlove 59,99 euros Vestido de punto con manga larga y escote en pico con detalle de botones centrales. 6 de 7 Pepe Jeans 75 euros Blusa de rayas con manga larga abullonada y cintura elástica fruncida. 7 de 7 H&M 29,99 euros Zapatillas deportivas blancas con suela texturizada.