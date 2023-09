Cada año la revista sureña del corazón 'Escaparate' fundada por Mario Niebla del Toro Carrión congrega en Sevilla a la flor y nata de la sociedad española. Modelos, toreros, socialités, cantantes, actrices, en definitiva, celebrities de todo género se unen en la capital hispalense para ser galardonados por su excelencia. Este evento social de alto copete queda marcado por los estilismos espectaculares de las asistentes, que siguen un código de vestimenta: este año el dress code era 'lunares'. Por este photocall pasaron rostros tan conocidos como Carmen Lomana, Gloria Camila Ortega, Ainhoa Arteta o Esther Doña. ¿Quién acaparó todas las miradas con su estilismo en los Premios Escaparate 2023? Te lo contamos a continuación.

En esta ocasión, los aclamados Premios Escaparate consiguieron atraer a personalidades de todos los sectores. Mención especial merece el invitado de honor, el diseñador de calzado de lujo Christian Louboutin. Un padrino de este nivel merecía que los estilismos de la noche estuvieran a la altura y se pidió a las invitadas que asistieran haciendo gala del 'polka dot' o estampado de lunares, un print que no puede representar más al enclave de los premios y a la moda flamenca.

Lunares, tul y volantes: las tendencias que marcaron los Premios Escaparate 2023

Pese a que un estilismo de lunares es muy fácil de encontrar, algunas invitadas quisieron darle un toque original a sus trajes. No les debió ser muy complicado encontrar looks con este estampado, pues desde luego en este 2023 los lunares dejaron su impronta. Uno de los estilismos más reseñables de la noche fue el de Carmen Lomana, que apareció enfundada con un vestido lencero confeccionado en satén negro con lunares blancos. Lo curioso de su estilismo fue que iba adornado con decenas de flores tridimensionales en color rojo y fucsia. Además, la coleccionista de moda llevó una mantilla de flecos y un mini bolso negro muy chic. A su lado, la actriz Antonia San Juan optó por la misma tendencia de las flores 3D. En su caso, con un vestido negro de cuello barco, aberturas laterales y flores blancas con lunares en el corte de la falda.

El tul y los tejidos translúcidos también tuvieron mucho que decir en esta noche de estrellas. Gloria Camila, Lucía Hoyos, María Barranco, Marisa Jara o Raquel Revuelta apostaron por este tejido en sus estilismos. No todas lo hicieron con el mismo tino. Algunas también derraparon con su look y no acertaron del todo con sus elecciones. Desliza para descubrir en la galería los looks de todas las invitadas de los Premios Escaparate.

1 de 18 Maria Barranco La actriz apostó por el color de la temporada con un impresionante vestido rojo de tirante espagueti, busto ajustado y una enorme falda confeccionada en tul a capas. 2 de 18 Esther Doña Uno de los looks más elegantes de la noche fue el de Esther Doña que apostó por un vestido de escote palabra de honor y falda columna con estampado de lunares mini. 3 de 18 Gloria Camila La hija de José Ortega Cano se ciñó perfectamente al dress code con un vestido blanco de Eloy Enamorado con escote halter, muy de moda, que estaba recubierto por un tul negro con lunares. 4 de 18 Marisa Jara La influencer prescindió de los lunares y llevó un vestido dorado con bordados en el frente que remató con una capa de gasa negra. 5 de 18 Raquel Revuelta La modelo se coló en el podio de las mejor vestidas de la noche con un vestido bimateria de cuello subido, frente de lunares, y lazada en la cintura con un corte súper original. 6 de 18 Lucia Hoyos Lucía Hoyos también siguió el código de vestimenta a rajatabla, aunque con un caótico look con corona, velo de lunares blancos, pecho con volumen creado también por volantes en este tejido, falda de tul y unas medias negras de lunares. 7 de 18 Víctor Janeiro y Beatriz Trapote La periodista se enfundó en un dos piezas formado por crop top y falda a capas en color azul con lunares negros. 8 de 18 Belinda Washington La actriz, muy flamenca, con un vestido de lunares negro y blanco con manga jamón que acentuaba sus hombros y abertura en la falda. Además, agregó accesorios con plumas:un bolso negro y un abanico rojo. 9 de 18 India Martínez India Martínez también patinó con su estilismo de lunares palabra de honor, con balconette desbocado y adornado con tul blanco, estampado de lunares asimétricos, guantes y botas negras en acabado vinilo. Aunque las intenciones eran buenas, hubo un exceso de prendas llamativas. 10 de 18 Antonia Dell'Atte La modelo lució un impresionante mono con escote plunging y mangas capa adornadas con volantes en azul klein con pequeños topos. El corte del diseño, los pantalones acampanados y las transparencias hicieron que su look brillara. ¡Un diez! 11 de 18 Raquel Bollo Raquel Bollo acertó con la elección del color y del estampado, aunque el volumen en el frente creado por las inmensas flores tridimensionales no favorecía a su silueta. 12 de 18 María del Monte e Inmaculada Casal María del Monte salvó perfectamente los muebles con una chaqueta de lunares naranjas y amarillos con mangas con plumas y pantalones negros. Por su parte, Inmaculada Casal optó por un vestido drapeado con aberturas en color blanco roto y caqui que combinó con accesorios dorados. 13 de 18 Ainhoa Arteta La soprano lució un vestido rojo vibrante que incorporaba un tul negro en el busto y en las mangas con mini topos rojos. Además, este tul se convertía en una cola corta que le daba movimiento al look. Espectacular. 14 de 18 Malena Costa La modelo optó por la sobriedad con un vestido de escote reina Ana ajustadísimo y con corte sirena que incorporaba los lunares en los volantes y en el pecho. ¡Le sentaba como un guante! 15 de 18 Fiona Ferrer La periodista se decantó por un vestido asimétrico del diseñador Tomas Alía en color salmón con lunares negros, manga volante y aberturas muy chic. 16 de 18 Arancha del Sol La modelo lució un increíble vestido de transparencias con lunares metalizados y una voluminosa flor en el hombro en color vino. Un look atrevido, pero que defendió como ninguna. 17 de 18 Ágatha Ruiz de la Prada La diseñadora acertó con un vestido que combinaba un busto en color rosa fucsia con una falda holgada de lunares verdes sobre blanco. Este vestido confeccionado en tejidos fluidos y ligeros se adaptaba perfectamente a sus movimientos y le daba un aspecto fresco y elegante. 18 de 18 Estefania Luyk La modelo se decantó por una blusa blanca de lunares mini que combinó con unos espectaculares pantalones campana de tiro alto con tirantes de encaje dorado que se extendía hasta el bajo de la prenda. Estos pequeños adornos que decoraban las prendas también en la empuñadura de la camisa dieron cohesión al estilismo.