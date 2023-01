Las temperaturas gélidas de este invierno van para largo y, si no lo has hecho aún (aunque nos extraña), ya va siendo hora de sacar la artillería pesada: gorros, bufandas y, por supuesto, no podemos olvidarnos de los plumíferos. Es súper importante que te abrigues bien durante estos meses de frío, y este tipo de abrigo es el más calentito y el que seguro que te evitará algún que otro resfriado. Aunque casi todas tenemos uno en nuestro armario, es común pensar que son menos estilosos, pero eso es porque no has visto estos cinco que te vamos a enseñar de Massimo Dutti. Atenta, porque los hemos seleccionado especialmente para ti y te van a encantar.

A medida que vamos cumpliendo años, tendemos a adoptar el pensamiento de que vale más la comodidad que ir estilosa (y más si hace frío, no nos engañemos), pero tienes que saber que se pueden tener todo: es posible ir mona, cómoda y no pasar frío. Pero tienes que saber buscar y elegir las prendas adecuadas y, con los plumas, a veces puede ser difícil. Si tienes algún abrigo de este estilo en tu armario, pero es el típico que tienes desde hace mogollón de años, y te parece soso y sin gracia, presta atención a los que te mostramos aquí porque están super de moda y encima muy rebajados.

Los plumíferos de Massimo Dutti con más estilo

Massimo Dutti es una de nuestras tiendas favoritas. Tienen básicos súper bonitos y de buena calidad y lo mejor es que son súper estilosos. Aunque no es una tienda súper cara, es verdad que hay ciertas prendas que pueden salirse de nuestro presupuesto. Pero es temporada de rebajas, así que si estás pensando en renovar el plumas de tu armario que ya te ha cansado y que no te pones, es el momento.

Nosotras hemos hecho la búsqueda por ti y hemos seleccionado cinco abrigos de plumas de diferentes estilos, pero todos súper trendy: uno en color beige metalizado; uno en color negro con unos pespuntes que lo hacen súper especial; otro con un corte crop muy juvenil; uno en un tono gris clarito más largo para esos días de frío extremo y, por último, uno en un color azul metalizado precioso y que, además, es todo un chollo. Sigue bajando hasta nuestra galería para descubrirlos todos con detalle… ¡Te van a enamorar!