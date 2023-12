Abrígate con estilo: los plumas de Lidl que están arrasando por menos de 20 euros

Este año, el street style está tomando las calles con una energía imparable. En medio de este frenesí de moda urbana, una prenda esencial que destaca para crear un look invernal chic es el plumífero acolchado de colores. Celebrities de todo el mundo han adoptado esta tendencia que ya parecía olvidada, haciendo del plumas no solo una necesidad para combatir el frío, sino también una declaración de estilo asequible e imparable. Ya sea combinándolo con pantalones cargo o con unos clásicos vaqueros, un buen plumífero es un must-have de invierno. Hoy, te traemos una selección de los plumas de Lidl que están arrasando y que cuestan menos de 20 euros. ¡No te los pierdas!

En las últimas semanas, Lidl ha irrumpido en el mundo de la moda invernal con una sorpresa agradable: plumíferos que no solo te mantendrán abrigada, sino que también te harán destacar en los días más fríos. La moda de los plumíferos ha evolucionado a lo largo del tiempo, incorporando nuevos colores, texturas y acabados. En esta colección, Lidl ofrece dos opciones: los plumíferos clásicos, ligeramente ajustados con cuello alto, y para las más 'fashionistas', los plumíferos oversize con acolchados más gruesos.

Cómo combinar los plumas de Lidl con estilo este invierno

La variedad de colores que Lidl despliega algunos de los tonos que más están triunfando en las últimas colecciones de moda. Desde tonos berenjena, hasta vibrantes naranjas, pasando por el clásico negro, estos plumíferos se convierten en la pieza clave para animar cualquier conjunto invernal. Podrás encontrar el tono perfecto y expresar tu estilo personal en tus paseos por la ciudad o por el campo.

A menudo, las prendas de abrigo de calidad pueden tener precios elevados, pero Lidl ha demostrado que la moda asequible también puede ser elegante. Con estos plumíferos a menos de 20 euros, puedes ampliar tu vestidor sin sacrificar estilo ni calidad.

¿Como podemos combinarlos? Opta por una falda de estilo 'nuncore' confeccionada en denim, unos pantalones 'parachute' o, para un estilismo más relajado, unos joggers negros. En cuanto a la elección del calzado, la comodidad es la clave. Para un enfoque más casual, las zapatillas de trekking están en auge, siguiendo la tendencia gorpcore que está conquistando a las celebridades estadounidenses. Marcas como Salomon, Asics o New Balance son opciones ideales para completar tu look urbano. Si buscas un toque más sofisticado, los botines o las botas over the knee son elecciones elegantes que se adaptan perfectamente a estos plumíferos de Lidl. Jugar con diferentes estilos de calzado te permite adaptar tu look según la ocasión.

Desliza para descubrir en la galería los plumas de Lidl que no te quitarás en todo el invierno. ¡Date prisa! Como suele pasar con todo lo que el supermercado ofrece, están volando de la web y algunos ya están casi sin stock.