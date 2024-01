Ficha en las segundas rebajas de Zara y Massimo Dutti los plumas más calentitos del invierno

Como sucede invierno tras invierno, las tiendas de moda y las propuestas de estilo de nuestras insiders de moda preferidas se ponen de acuerdo y nos dan las pistas de lo que más arrasa. En materia de abrigos, hay uno en concreto que lleva varios años en la cresta de la ola. Y es que llevan desde 2019 haciéndose un hueco en las listas de las piezas más deseadas, prácticas y versátiles. Hablamos de las chaquetas de plumas o abrigo acolchado, una prenda que está en prácticamente todos los catálogos de nuestras firmas favortias. Seleccionamos algunos de los más calentitos en esta temporada de rebajas en Zara y Massimo Dutti.

Tipo chaqueta corta con capucha o algo más largo como un tres cuartos, encontrar un plumífero es un básico que te solucionará el abrigo de cualquier look de invierno. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos abrigos son lisos, de grandes proporciones y muy ligeros, nos gustan muchísimo para combinar con todo nuestro armario. Eso sí, dará a tu estilismo un aire callejero muy cool y abrigado a partes iguales. Nosotras tenemos las 5 propuestas que más se llevan, pero sobre todo, sabeos cómo han de llevarse para combinarnos con gusto.

¡Ah! No tengas miedo a mezclarlo con tus vestidos de noche más formales, porque combinamos con botines o botas de caña alta con tacón conseguirás que te alarguen la figura. Los hay de estilos, colores, patrones... Te enseñamos cómo llevarlo de la manera más básica y funcional.

Plumas acolchados: la tendencia que arrasa entre las celebs que más saben de moda

Pocas prendas de abrigo son tan prácticas como un diseño acolchado corto o de estilo 'cropped'. Son ideales para protegernos del frio y la lluvia con estilo. Emily Ratajkowski es el ejemplo de cómo esta prenda puede ser perfecta para ir a la moda y estar lo más cómoda posible.

Su plumífero, con el corte por encima de la cintura, es versátil, ya que sirve para todo tipo de looks, además alargar la figura, por lo que nos hace parecer más altas. Te lo puedes poner con un par de pantalones vaqueros y un jersey, un look perfecto para pasear con tus amigas por la ciudad. También para ir hacer deporte con tus looks deportivos, como hace la modelo. Incluso con tus outfits más elegantes con tacones y faldas midi. Esta pieza es un fondo de armario indispensable.

Los abrigos acolchados estarán muy presentes en el invierno de 2024. Elige esta tendencia y ficha algunas de las propuestas que te hemos dejado en nuestra galería.