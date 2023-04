Ya es una veterana en el mundo del diseño. Pilar Rubio acaba de lanzar su cuarta colección cápsula de ropa de baño con Selmark, inspirada en Brasil: "Hemos intentando traer un poquito de Brasil aquí, inspirándonos en su arquitectura, sus colores, sus cócteles...", nos cuenta. Unos diseños pensados para el cuerpo de todas las mujeres, aunque el de ella, a sus 45 años y después de cuatro maternidades, sigue siendo de escándalo.

Son un total de cinco nuevos modelos de bañadores y bikini que nos trasladan a Río de Janeiro y nos invitan a tomar el sol bailando bossa novas con una caipirinha en la mano. Piezas de estampados tropicales, diseños sensuales, inspiraciones setentera que disimulan, recogen, resaltan...: "Son prendas que están muy bien confeccionadas, con tejidos de la mejor calidad. Está todo hecho por mujeres y están pensados para que queden bien a todos los cuerpos. Siempre he pensado que quien puede tener un bañador así le dé más uso que no solo ir a la playa", asegura.

Los bañadores de Pilar Rubio también son para la calle

Son unos bañadores que Pilar también lleva como ropa de calle, combinados con pantalones para hacer incluso looks más serios: "Son los bodys que más me gustan. Yo soy muy pesada con eso, los hacemos para que tengan doble forro, una buena estructura para que parezcan un traje e ir vestida, no que parezcan un bañador de telilla. En invierno también me los pongo con una blazer y vas arreglada".

Pilar Rubio también ejerce de modelo de sus propias creaciones y lo hace presumiendo de un cuerpazo espectacular: ""Según pasan los años tengo que entrenar más que antes, pero es que yo me pongo unos límites y unos objetivos. No quiero estar delgada, quiero estar fuerte. Lo hago, sobre todo, por salud, por la higiene corporal, por la espalda y por los niños, porque sino te vas encorvando y haciendo pequeña. Además, parte de mi trabajo es mantenerme en forma. Dentro de unos días tengo una nueva campaña, y tengo que prepararme. Esa semana bajo los hidratos, subo la proteína, hago más fuerza...".

Una disciplina en la que no influye que comparta su vida con un deportista de élite como Sergio Ramos: "Él hace sus rutinas y yo las mías, yo no podría entrenar nunca con él. El modo de vida lo marcan los niños. Sin ellos es todo el día de fiesta y con ellos no hay tanta. Te acuestas antes, yo ceno a las siete y a las seis o las siete de la mañana ya estoy levantada".

Llena de proyectos profesionales, con varios programas en televisión, en breve también sacará otra colección con Selmark, en este caso de ropa para estar en casa, "eso que se llama comfy-chic, que igual puedes llevarte el chándal para la calle que quedarte en casa", nos dice.