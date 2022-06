Oficialmente las vacaciones de ensueño de Pilar Rubio han llegado a su fin. La presentadora y Sergio Ramos han estado en México de escapada romántica celebrando su tercer aniversario de boda. Aunque mucho se ha especulado sobre su relación, lo cierto es que a día de hoy, el matrimonio está plenamente feliz. El comienzo del verano ha sido fabuloso para ellos.

No solo nos hemos fijado en los increíbles paisajes que colgaban en sus fotografías, ni en el hotel de lujo en el que se alojaron y por el que pagaron casi 12.000 euros la noche, también nos hemos quedado enganchadas al traje de baño que Pilar ha lucido en su última publicación. «Hemos agotado el 95% de las existencias! Han pasado menos de dos meses desde que lanzamos esta tercera colección de bañadores y biquinis y no puedo estar más feliz», decía junto a la imagen. Unas palabras que hemos contrastado y sí, efectivamente, el modelito de baño de la actriz es lo más. Es un modelito decorado con estampado animal.

El bañador de Pilar Rubio ha sido creado por ella misma

El animal print SIEMPRE va a ser tendencia -y más en verano-, pero si encima va combinado va combinado con tonos azules y marrones, mejor que mejor. Así que hemos buscado el traje de baño de Pilar Rubio y lo hemos encontrado en Selmark Ligerie. Además de crear una silueta de infarto, el bañador destaca por su autenticidad, ya que se trata de una sola pieza pero tiene efecto visual de biquini. El modelo que lleva, forma parte de la nueva colección de verano de la mencionada marca, con la que ya ha colaborado en muchas ocasiones.

Además, lo ha diseñado ella misma. «Trabajar como diseñadora ha sido siempre una de mis vocaciones y me llena de orgullo saber que habéis acogido también todas estas prendas que he creado con tanto cariño. Desde el principio mi meta ha sido crear una colección que, no solo desprenda estilo, sino que se adapte a cualquier cuerpo y haga sentir cómoda y feliz a cualquier mujer que opte por levarla», explica emocionada.

Es el modelo ‘Bianca’. Es de tipo bandeau con copa interior, aros y tirantes extraíbles, cuenta con un patrón perfecto que garantiza una gran sujeción. Y gracias a su espectacular estampado animal print es perfecto para potenciar el bronceado que tanto deseamos. Tiene un precio de 93, 95 euros y está disponible en dos tonos (azul y rosa).

En nuestra galería te hemos dejado el bañador de Pilar y, otros dos modelos con efecto moldeador que también protegen de los rayos ultravioleta, tienen tratamientos antimanchas y son sostenibles. ¿Qué más se puede pedir?