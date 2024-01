Pilar Rubio arrasa en la Paris Fashion Week: sus mejores looks de Zuhair Murad a Chanel

En el deslumbrante escenario de la Paris Fashion Week, donde la alta costura se entrelaza con la vanguardia y la elegancia encuentra su máxima expresión, Pilar Rubio ha emergido como una figura destacada, imponiendo su propio sello de estilo en cada paso. Desde los exquisitos diseños de Zuhair Murad hasta la atemporal sofisticación de Chanel, la presentadora no solo ha asistido a los eventos de moda más exclusivos del mundo, sino que ha dejado una huella imborrable con sus estilismos este año. Descubrimos cómo Pilar se convirtió en la musa de diseñadores de renombre y cómo su estilo único iluminó los pasillos de la cúspide de la moda mundial.

Durante el segundo día de la Semana de la Moda de París la presentadora fue fiel a su estilo cañero para asistir al desfile de Giorgio Armani. En esta jornada, la esposa de Sergio Ramos lució un LBD palabra de honor negro, de corte mini que dejaba sus kilométricas piernas al aire, pero le dio su toque personal. Completó el look con una camisa blanca, de lo más clásica, cerrada únicamente en el cuello, pero que se abría dejando parte de su escote al aire y el vestido. Además, completó el look con unas medias negras translúcidas que daban paso a unas botas de caña alta efecto vinilo, con punta roma, algo de plataforma y tacón ancho

El look 'Matrix' de Pilar Rubio durante el desfile de Georgio Armani de la Paris Fashion Week

Sin embargo, lo que realmente fue la pieza principal de su look fue un trench estilo 'Matrix'. Esta gabardina tenía un corte tres cuartos, además contaba con grandes solapas, botonadura frontal, acabado en piel brillante. Este tipo de abrigo se ha convertido en uno de los más demandados este año y Pilar no ha querido ser la única que no lo llevara. En cuanto a su look beauty, la modelo apostó por un clean look de libro, pelo bien peinado y engominado hacia atrás y maquillaje natural.

El estilismo de Chanel: 'lilac power'

La periodista siempre ha sido una gran admiradora de la maison fundada por Coco Chanel, por lo que no se pudo perder el desfile de Chanel, ahora dirigido por Virginie Viard. Pocas semanas antes, en la presentación de la segunda temporada de su programa 'Discovering Canary Islands' ya había lucido un dos piezas, formado por pantalón y chaqueta de tweed, de la firma en color verde. Sin embargo, para asistir al desfile, apostó por un conjunto de falda y chaqueta con un corte muy clásico, con cuello camisero, botonadura joya y que incluía cristales mini en el entretejido color lila.

Además, para completar el look del desfile sobre sus hombros posó un cárdigan de lana que jugaba con los tonos lilas, morados, naranjas y amarillos en cenefas asimétricas. Sus zapatos tenían un diseño cuya puntera decía a gritos 'Chanel'. Estos salones dorados con tacón mediano contaban con una puntera negra, un motivo clásico muy presente en los zapatos de la firma francesa.

El impresionante diseño de Zuhair Murad

Sin embargo, uno de los looks más deslumbrantes de su paso por la ciudad de la luz fue el del desfile de Zuhair Murad. La presentadora conoce muy bien al diseñador libanés, pues fue él mismo el que diseño el precioso vestido de novia que llevó el día de su boda. El diseño que lució durante las últimas jornadas de la Paris Fashion Week tenía un diseño 'wrap', es decir, envolvente. Su vestido tenía unas hombreras bien grandes y encajadas perfectamente en su busto, un escote en uve y una falda columna que llegaba hasta sus pies. Lo mejor es que estaba confeccionado en paillettes súper brillantes dispuestas en gradiente que iban de color plata a negro. Además, un cinturón de seda negro ceñía su talle y equilibraba su silueta.