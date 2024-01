Las peor y mejor vestidas de la historia de los Globos de Oro

La primera gran alfombra roja del año está a punto de dar el pistoletazo de salida. La considerada antesala de los Oscar, los Globos de Oro, se entregan este mismo domingo, 7 de enero, en el hotel Beverly Hilton de California. Una cita anual destacada no solo para el mundo del cine y la televisión, también para la industria de la moda. Echamos la vista atrás para repasar las peor y mejor vestidas de la historia de estos galardones que concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. ¡Pasen y Vean!

Modelos que ya son icónicos, diseños que marcaron tendencia e inspiraron a royals o grandes batacazos. La historia de la alfombra roja de los Globos de Oro está repleta de vestidos memorables que han lucido las estrellas más destacadas del celuloide de la mano de grandes diseñadores como Dior, Armani, Carolina Herrera o Ralph Lauren. Una auténtica oda a la moda en su máxima expresión que siempre consigue dar la vuelta al planeta.

Del Chanel de Penélope Cruz al vestido con capa de Lupita Nyong'o: grandes aciertos de la historia de los Globos de Oro

Nuestra actriz más internacional, Penélope Cruz, vivió una noche mágica en 2007, edición en la que estaba nominada a 'Mejor Actriz principal' por su papel en la película 'Volver' de Pedro Almodóvar. Finalmente se fue sin estatuilla, pero deslumbró sobre la alfombra roja con un espectacular vestido negro con volantes y detalles de encaje de alta costura de Chanel. Una pieza que estaba diseñada por Karl Lagerfeld.

Mientras que el look de Ralph Lauren elegido por la actriz Lupita Nyong'o en la 71 edición ya forma parte de la historia de los Globos de Oro. Un precioso diseño con gran capa en un favorecedor rojo pasión que combinó con salones de ante a tono y joyas de Fred Leighton. Una apuesta tan sofisticada como inolvidable, al igual que fue el vestido de Armani Privé que llevó Cate Blancett en 2014. Un diseño que mezclaba tul y encaje con cuello ligeramente subido. Una pieza sublime que combinó con diamantes de Chopard.

La antesala de los Oscar es sinónimo de glamour, pero existen grandes errores en cuestión de estilo. La polifacética Björk nunca deja indiferente a nadie como pasó en 2001 cuando estuvo nominada a Mejor Actriz por 'Dancing in the dark'. Apostó entonces por un sorprendente estilismo en el que destacaba una falda larga de paillettes con la cara de Michael Jackson. Otro look que siempre se cuela en los rankings de las peor vestidas es el que llevó la actriz Lara Flynn Boyle en 2003 inspirado en una clásica bailarina con maillot de tirantes finos y falda tutú que parecía destinado a una función de colegio.

