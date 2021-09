Penélope Cruz, Antonio Banderas, Marion Cotillard, Rozalén… Han sido muchos los rostros conocidos que anoche derrocharon glamour en San Sebastián.

La 69º edición del Festival de cine de San Sebastian ya ha comenzado. Y lo ha hecho con una jornada de apertura de lo más espectacular. Los primeros en llegar a la ciudad de La Concha fueron nada más y nada menos que Penélope Cruz y Antonio Banderas; quienes presentaron juntos Competencia oficial, la nueva película en la que han coincidido delante de las cámaras. A ellos se les unieron otros muchos rostros conocidos del panorama cinematográfico nacional. ¡Pero también internacional! Y es que Marion Cotillard no quiso perderse el gran arranque de este fantástico festival, pues en esta edición recibiría el Premio Donostia.

Tal y como suele hacer desde hace ya 69 años, San Sebastian ha recibido con los brazos abiertos a todos los invitados a esta edición del festival. Y más en su primer día, donde, como es costumbre, tuvo lugar una fabulosa (y musical) gala inaugural que nos dejó a todos con la boca abierta. Y no, no solo porque la ceremonia fuese de lo más animada y emotiva (que también); sino más bien porque, antes de entrar a ella, sobre la alfombra roja pasaron multitud de estrellas de cine que nos enamoraron luciendo sus mejores galas.

Todos los looks de la alfombra roja de la gala inaugural del Festival de San Sebastián

Después de los grandes estilismos que vimos en la Mostra di Venezia, teníamos ganas de una buena red carpet patria. Y por fin ha llegado. Donostia nos ha regalado en esta primera gala de inauguración un deslumbrante derroche de glamour que ha sabido sacarnos más de una sonrisa. Y es que, aunque esperábamos ver vestidos largos de ensueño y trajes de noche de lo más elegante, en esta primera alfombra roja ha habido grandes sorpresas. Entre ellas, y quizás la que más nos ha hecho suspirar, ha sido Penélope Cruz.

La actriz premiada en Venecia, después de semanas apostando por el blanco y el negro en sus looks, siempre vestida de Chanel, nos ha dejado con la boca abierta gracias a un precioso vestido de encaje y brillantes flecos inspirado en los años 20. Un diseño con efecto second skin y con detalles plateados que le sentaba de maravilla y que ha combinado con un rígido clutch rectangular y unas bonitas sandalias metalizadas. Pero eso no ha sido todo. Y es que la chica Almodóvar también ha triunfado gracias a su beauty look; pues para pisar la ciudad vasca decidió cortar por lo sano su larga melena y sobre la alfombra roja ha presumido de favorecedor y juvenil long bob. ¡No podía estar más guapa!