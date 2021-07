La colaboradora de ‘Sálvame’ y empresaria nos ha enamorado en el número de esta semana con los pendientes más ideales del verano.

No había mejor persona para inaugurar el verano en SEMANA que Belén Esteban. La colaboradora de Sálvame ha posado en exclusiva para nuestra revista luciendo sus mejores looks de playa y piscina y lo ha hecho, además, contándonos que ha puesto una querella criminal a Toño Sanchís, el que fuera su representante, y a su mujer. Una noticia que nos ha dejado a todas con la boca abierta. Aunque eso sí, no tanto como los estilismos que la ‘Princesa del pueblo’ ha lucido en las páginas de este sorprendente número. Y es que, además de posar con los trajes de baño más bonitos de la temporada, la protagonista de la semana ha elegido los que, sin duda, son los pendientes más apropiados para lucir en la época estival.

Combinándolos con favorecedores bañadores y elegantísimos kaftanes y pareos y aconsejada por el gran Manuel Zamorano; la exganadora de Gran Hermano VIP ha posado para nuestra revista con los pendientes más alucinantes que te puedas imaginar. Pendientes coloridos, llamativos y de originales formas que sientan especialmente bien en estos meses de verano.

Así son los preciosos pendientes que ha llevado Belén Esteban en SEMANA

Al ver las fotos del último número de tu revista favorita, seguramente te hayas fijado en los preciosos pendientes que la colaboradora de televisión ha lucido junto a sus bonitos trajes de baño. Y no nos extraña, pues resultan tan vistosos como originales. Se trata de diseños de Kinina&Co, una preciosa marca afincada entre Valladolid y Madrid, que apuesta por la bisutería más colorida y alegre. En nuestras páginas, Belén Esteban ha lucido tres modelos de la firma. Tres pendientes que, aún siendo muy diferentes, tienen un estilo muy similar que no puede gustarnos más.

El primero de los modelos es el de los pendientes Pututu de la marca. Un pendiente que presenta enormes cuadrados dorados colgantes. El segundo ha sido el pendiente Estrella que, tal y como su nombre indica, es un pendiente tipo botón que presenta una llamativa estrella de varios colores. El último, y quizás el más llamativo, es el modelo Paloma. Un diseño de dos enormes alas en intenso color coral que no puede sentarle mejor a la reina de las tardes de Telecinco. Sin duda, tres modelos diferentes pero completamente acertados que estamos deseando poder adquirir cuando antes e imitar los looks (y los posados) de la reina del corazón en este sorprendente reportaje para SEMANA.