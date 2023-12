¡Paz Padilla se encuentra nada más y nada menos que en Nueva York! La humorista ha puesto rumbo a la ciudad de los rascacielos para disfrutar de las luces navideñas de Times Square, fascinarse con los increíbles escaparates de la Quinta Avenida, visitar la Estatua de la Libertad, y sorprenderse con la comida de Chinatown, entre otras cosas.

Lo cierto es que la Navidad está a la vuelta de la esquina y, todo el que puede, está aprovechando el suculento puente de diciembre para viajar. ¿Tú no te vas a ningún sitio? Tranquila, estas mini vacaciones también son perfectas para ir poniendo la decoración navideña en casa y empezar a pensar en los estilismos festivos. ¿La buena noticia? Paz Padilla, antes de cruzar el charco, nos quiso regalar una propuesta ideal para triunfar esta próxima Nochevieja: un mono que estiliza la figura, resta una talla, y derrocha sofisticación. Atenta, porque tienes que ficharlo ya.

Paz Padilla tiene el mono con lentejuelas que te hará brillar esta Nochevieja

Las calles huelen a chocolate caliente y castañas asadas, las películas navideñas han invadido la programación de la tele, y el 'All I Want For Christmas' de Mariah Carey ya suena en bucle por todas partes. ¡No hay escapatoria! La Navidad nos está pisando los talones y probablemente tú ya te habrás puesto manos a la obra para dar con el look infalible para la última noche del año. Pero si todavía no has encontrado nada que te convenza, toma nota, porque Paz Padilla tiene el mono que te hará brillar y empezar con fuerza el 2024.

La madre de Anna Ferrer nos ha descubierto un diseño ganador para estas fiestas. Se trata de un espectacular mono largo ajustado y elástico que logra afinar la silueta y favorece a todas las tallas. Principalmente destaca por su escote en forma de barco y su goma ajustable en la cintura, pero lo que lo postula como apuesta segura para Nochevieja es su tejido plisado con hilos metálicos y lentejuelas.

Lo demuestra Paz Padilla: estas navidades no solo el color negro está permitido. Y es que el azul marino también es una opción maravillosa para ganar sofisticación y rejuvenecer al instante. Además, el plus con el que cuenta este mono largo es que no resta ni una pizca de comodidad.

La presentadora, para completar su look, se decantó por unos stilettos a tono y unos maxi pendientes largos. Pero este mono brillante también puede funcionar de manera magistral con zapatos Mary Jane, merceditas o mocasines. ¿Quieres más detalles? El nuevo mono de Paz Padilla es el modelo 'Brezo' y pertenece a la firma Quetzal Collection. ¿Su precio? 230 euros.