¿Te cuesta elegir tus looks playeros? Uno de los momentos más emocionantes del año es hacer la maleta para irse de vacaciones a la costa. Sabemos que puede llegar a ser todo un reto, pero si no estás al día de las tendencias que se verán en el paseo marítimo, hoy, la protagonista de nuestro artículo te ayudará a completar tu equipaje. Paula Echevarría ha asistido hoy al evento 'Calzedonia Magic sunsets' y ha aparecido con un look que queremos analizar y que te dará pistas de las tendencias que despuntarán en las próximas semanas.

La asturiana lo ha dicho de manera poética: 'mi color favorito sigue siendo el atardecer'. Lo cierto es que esta cazadora de atardeceres sabe bien que los tonos pastel, el coral, el amarillo vibrante, entre otros, se convertirán en los tonos más elegidos este verano. En su último look, la influencer combinó dos prendas de una forma original y que no podían acompañar mejor al evento. Por un lado, la actriz se puso un bikini halter con abertura cut out en forma de lágrima en el pecho; una prenda que encaja igual de bien en playas y piscinas, como en festivales. Lo curioso fue que lo combinó con un vestido de Pedro del Hierro con un corte muy especial.

Paula Echevarría ha completado su look con unas cuñas de esparto y PVC transparente

La jurado de Got Talent eligió un vestido en color coral confeccionado en una tela 'semitranslúcida' de corte camisero, escote en uve pronunciado y sin solapas y lazada en el frente que creaba un drapeado muy en boga. El corte mini, lo ligero de la prenda y sus mangas extra largas convierten esta prenda en el must have del verano.

Las mangas XXL aparecieron en 2022 y no han dejado de instalarse en los escaparates de las firmas de moda más conocidas. Los volantes, los dobladillos y la forma acampanada en mangas son el corte que acompañará las cenas veraniegas; le dan a cualquier look ese aire comfy y desenfadado tan buscado, más si cabe, si las acompañamos de un bikini, como hizo la novia de Miguel Torres.

Este precioso bikini será el aliado más fiel del verano de aquellas que estén buscando una forma chic de potenciar el bronceado. Lo podéis encontrar en la página oficial de Calzedonia a un precio de 30 euros. ¿Y el calzado? Paula le puso la guinda a su look con unas comodísimas cuñas de esparto altas y con empeine de PVC transparente. Si queréis triunfar en la playa y la piscina este verano, no dudéis en inspiraros en este estilismo. ¡Es un acierto absoluto!