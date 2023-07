Las tradiciones están para cumplirse y en la vida de Paula Echevarría hay una que no falla año tras año: sus días de vacaciones en Asturias. La actriz ha puesto rumbo al norte, a su localidad natal de Candás, donde viven sus padres y ella se ha construido una casa, para disfrutar de unos días de relax entre la familia y los amigos de toda la vida. Y, como no podía ser de otra manera tratándose de una de las influencers más seguidas de nuestro país, con su primer estilismo ya nos ha conquistado.

Ni el norte se está librando de la ola de calor que azota a toda España, por eso, el vestido que Paula ha elegido para una salida con su pareja y sus amigos tiene todos los detalles para convertirse en la prenda definitiva del verano. Su color, su diseño y su tejido lo hacen perfecto para combatir las altas temperaturas con mucho (mucho) estilo. Porque la actriz ha optado por una prenda corta, con escote Bardot, con estampado de florees en tonos pastel y confeccionado en algodón y lino, los dos tejidos más adecuados para estas fechas porque son los más fresquitos y transpirables. Pero vamos al detalle.

El vestido del verano que más nos gusta es el de Paula Echevarría

Paula ha estrenado un vestido mini de inspiración boho, en blanco con bordados de flores en tonos rosa, escote Bardot con doble volante, falda con dos volantes rematados en ondas bordadas y ajustado en la parte del cuerpo para estilizar la figura. Pero lo más destacado de todo el diseño es su elaborado troquelado, un bordado inglés que todas las temporadas se convierte en tendencia, en los volantes del escote y de la falda.

El vestido es de Fetiche Suances, una de sus firmas preferidas, concretamente el modelo Flora Dress y todavía puedes comprarlo en la web en las tallas XS, S y M, la L ya está agotada. Su precio es de 189 euros.

¿Botas en los looks de verano? La respuesta es sí

El vestido nos ha conquistado totalmente, ¿y los complementos? En esto hay disparidad de opiniones entre sus seguidores porque ha elegido unas botas de estilo cowboy de ante en tono camel, de Brownie, que acentuaba todavía más el rollo boho-chic del look. La actriz lo tiene muy claro a la hora de defender su elección: "Sí, botas en julio en Asturias, te lo puedes permitir, sobre todo si sabes que vas a acabar en una romería", y nuestro veredicto también es que este tipo de botas, si lo que te gusta es dar a tus estilismos un toque más hippie y boho, son el complemento perfecto. Además, eligió un sencillo bolso bandolera en camel de Longchamp.

En el look de Paula no podían faltar las gafas de sol, ni las pequeñas joyas para dar el toque especial a un look de verano que nos encanta y que ya se ha convertido en nuestra mejor inspiración para nuestra próxima cita.