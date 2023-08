La versatilidad y la elegancia se encuentran en cada uno de los estilismos que estrena Paula Echevarría. La actriz y referente de estilo, conocida por sus acertadas elecciones a la hora de enfrentarse a un guardarropa, ha vuelto a hacerlo: esta vez, ha cautivado a todos con un encantador vestido strapless estampado de la firma Charo Ruiz Ibiza. ¿Qué tenía la prenda para que fuera un acierto absoluto? Te lo contamos.

El vestido de Charo Ruiz Ibiza que ha estrenado Paula Echevarría en Marbella

Paula Echevarría lleva unas semanas disfrutando de sus vacaciones en Marbella y no hay un solo día en el que no nos muestre un estilismo digno de aplauso. En esta ocasión, para salir a dar un paseo nocturno ha elegido uno de los vestidos largos más bonitos de la firma de moda adlib. No solo es una prenda que destaca por su diseño fresco y femenino, sino que también representa la tendencia de la moda ibicenca que está arrasando este verano.

El vestido 'Danny', con su confección en algodón 100% estampado, se convierte en una elección ineludible para la temporada estival. La silueta ajustada en el corpiño y el favorecedor escote corazón sin tirantes (strapless) adornado con detalles de guipur potencian los hombros tonificados de la influencer y hace que su busto se vea más elevado. Además, la cintura marcada se fusiona de manera armoniosa con una capa asimétrica del mismo tejido calado, todo ello adornado con unas preciosas flores realistas de colores.

La elección de calzado y accesorios es igualmente acertada. Paula ha optado por unas sandalias destalonadas en color negro de Mango, que aportan un toque moderno al conjunto. El toque final es el mini bolso de Jacquemus, en un llamativo color naranja que hace eco de algunos de los tonos florales del estampado del vestido. Esta cohesión de colores agrega una dosis de vitalidad y energía al look y potencia su perfecto bronceado.

Este verano, la moda ibicenca está en pleno auge y Paula Echevarría lo ha captado a la perfección con su elección. El vestido strapless 'Danny' no solo encarna la esencia relajada y sofisticada de la isla, sino que también muestra cómo los estampados florales y los detalles cuidadosamente seleccionados pueden hacer que un atuendo destaque con gracia y encanto. Este modelo está disponible en la página oficial de la firma a un precio de 579 euros y lo podéis encontrar en varios colores.