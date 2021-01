Todo lo que se pone Paula Echevarría lo convierte en tendencia y el traje de Mango que lleva estamos seguras que va a ser el preferido de las fashionistas (y el tuyo también)

Está entrando en la recta final de su embarazo, un niño que se llamará Miguel y nacerá a principios de la próxima primavera, pero aunque su tripa no deja de crecer ella continúa llevando los looks que todas nos queremos poner. Porque Paula Echevarría sigue siendo una de las prescriptoras de estilo que más nos gustan. La actriz ya ha comenzado con las compras de la nueva temporada y ha lucido el primer gran look del que nos hemos enamorado inmediatamente: un traje pantalón de Mango que promete ser lo más buscado para la primavera.

El traje de Mango de nueva temporada

El armario de Paula está repleto de prendas low cost que ella combina con accesorios de primeras firmas para formar los mejores looks. En esta ocasión ha sido un traje de punto de estampado geométrico, al estilo de los años 70, el que nos ha conquistado totalmente. Un dos piezas en blanco y granate con hilos metalizados, compuesto por una chaqueta larga de doble botonadura y pantalón ligeramente acampanado de la nueva temporada de la firma. Y nada más vérselo no hemos podido evitar pensar que va a ser una de las prendas más buscadas e instagrameadas de la temporada.

Aunque Paula debido a su avanzado embarazo no ha podido lucirlo, el traje también viene con un coqueto crop top en el mismo estampado. El toque más sexy, para convertir este traje, cuando las temperaturas comiencen a subir un poquito, en el mejor look para salir de cena o incluso para un evento más especial.

La actriz lo combinó con un jersey básico blanco de cuello perkins de Stradivarius, la misma firma de su abrigo crudo con botones negros (que de su precio inicial de 59,99 euros ahora se puede comprar a 29,99 euros, aunque en la web está agotado. Igual tienes suerte y todavía lo puedes encontrar en alguna tienda física). Completó el look con unas sneakers en gris de e Ecoalf by Alejandra Montener, que ahora puedes conseguir en rebajas por 62,93 euros y el bolso blanco de Dior, el toque deluxe que siempre pone en todos sus estilismos.