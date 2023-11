Cuando se acerca la temporada de cenas de empresa, festividades navideñas y noches de jolgorio, es fundamental saber adaptar nuestro zapatero a cada ocasión. Los zapatos de fiesta, como los salones y las sandalias, se convierten en piezas clave para completar nuestros looks de noche. Paula Echevarría, siempre atenta a las tendencias de moda, ha desvelado su última adquisición en calzado que promete arrasar esta temporada: unas sandalias de tacón con plataforma XXL en un acabado metalizado que no pasa desapercibido. Estas sandalias, de la firma Alevi Milano, son un ejemplo perfecto de la tendencia actual del acabado metalizado que ha conquistado tanto a diseñadores de renombre como a marcas de moda asequible.

El acabado metalizado se ha convertido en un auténtico must-have esta temporada. Diseñadores como Mugler, Alexander Vauthier, Gucci o Jimmy Choo han adoptado este tejido llamativo en sus colecciones, y han abrazado este acabado en una amplia variedad de opciones. Este efecto metálico añade un toque de brillo llamativo a cualquier conjunto de fiesta, desde vestidos elegantes hasta pantalones de traje. Además, las sandalias de tacón metalizadas son súper versátiles; se pueden combinar con una variedad de estilos; y puedes reutilizarlos en bodas, bautizos y eventos especiales.

Las sandalias de tacón de Paula Echevarría y sus alternativas de moda para noches de fiesta

Pero las sandalias de tacón metalizadas no son las únicas opciones para completar tus looks de fiesta. Este invierno, varios estilos de calzado se perfilan como tendencias destacadas para las ocasiones especiales. Los mules destalonados, con su diseño elegante y minimalista, son perfectos para quienes buscan comodidad y estilo. Estos zapatos son ideales para combinar con vestidos y faldas de cóctel, así como con pantalones de corte elegante.

Los salones kitten, con su tacón bajo y elegante, son una opción clásica que nunca pasa de moda. Son perfectos para un look retro o vintage y pueden completar conjuntos que van desde vestidos a pantalones de traje. La comodidad de los kitten heels permite bailar toda la noche sin perder el equilibrio cada dos pasos.

¿Otros imprescindibles del zapato de fiesta cómodo? Los tacones de estilo Mary Jane, con sus correas en el empeine, son una elección chic y femenina. Estos inocentes zapatos se adaptan a cualquier look de fiesta y son ideales para quienes desean un calzado más tradicional. Combínalos con vestidos de silueta A o faldas plisadas para un look femenino y elegante.

Las sandalias enredadera son una opción más atrevida y moderna. Con su diseño de tiras cruzadas y su tacón alto se han vuelto las más codiciadas de las fashionistas. Estas sandalias son ideales para un look de lucir piernas, por lo que puedes combinarlas con faldas mini y vestidos con aberturas.

Por último, no podemos olvidarnos del rojo vibrante, un color clásico de la temporada de fiestas. Los zapatos con acabados en rojo intenso son una opción atrevida que no podrá faltar en tu zapatero este año. Ya sea en forma de salones, sandalias o botines, el rojo vibrante es una elección trendy que no pasará desapercibida. ¡Desliza para descubrir en la galería las últimas tendencias en calzado de fiesta!

1 de 5 Mule tacón lazo de Zara 29,95 euros Los mules de tacón con lazo de Zara son la elección perfecta para aquellas que buscan un toque de sofisticación en su calzado de fiesta sin arriesgar con tacones de infarto. Estos elegantes zapatos combinan comodidad y estilo, con un lazo decorativo que agrega un toque femenino a cualquier conjunto al que quieras darle un toque 'cutecore'. Su versatilidad los convierte en una opción perfecta para fiestas y eventos formales. A un precio tan atractivo, ¡estos mules son una elección inteligente para cualquier ocasión festiva! 2 de 5 Sandalia metalizada tacón de Mango 39,99 euros Las sandalias de Mango con acabado metalizado en rojo vibrante y tacón son una declaración de estilo para tus eventos de fiesta. Su diseño moderno y llamativo garantiza que no pases desapercibida en la pista de baile pues este rojo es el rey de la temporada. Estas sandalias metalizadas son ideales para combinar con vestidos elegantes o conjuntos de noche. 3 de 5 Zapato tacón ancho hebillas de Zara 29,95 euros Los zapatos de tacón con hebillas de Zara capturan la esencia del estilo Mary Jane con un toque contemporáneo. Este calzado de fiesta combina un tacón ancho que ofrece comodidad con detalles de hebillas que añaden aparte de un toque retro, sujeción al empeine y el tobillo. Son ideales para quienes buscan un calzado sofisticado con un toque vintage. 4 de 5 Sandalias de tacón de Mango X Zalando 49,99 euros Las sandalias enredadera de glitter dorado de Mango, disponibles en Zalando, son pura magia para tus pies. Con un tacón mediano muy elegante y un diseño entrelazado de glitter, estas sandalias aportan un toque de brillo a cualquier conjunto festivo. Perfectas para bailes y celebraciones nocturnas, estas sandalias brillantes añaden un toque de glamour a tus pantorrillas. ¡Puedes usarlas sobre unas medias negras! 5 de 5 Zapato tacón destalonado tejido de Zara 29,95 euros Los zapatos de tacón destalonados con tejido de tweed y mini lentejuelas de Zara son una elección audaz y elegante. Su tejido de tweed acompañará todos tus dos piezas y una dosis de estilo parisino a tu outfit de fiesta, sonbre todo para las más altas. El tacón estable permite caminar con confianza durante toda la noche.