Paula Echevarría patina con su look 'Pocahontas' de más de 1.000 euros

El retorno del estampado étnico está a la vuelta de la esquina, lo sabemos. Son muchos los diseñadores que están apostando por los estampados africanos en prendas de cortes innovadores con cut out, colores vibrantes y exóticos crop tops. Hoy, Paula Echevarría ha querido darle una oportunidad a lo étnico posando en el jardín de su casa con un look carísimo que no nos ha convencido del todo. Te contamos todos los detalles a continuación.

Los motivos étnicos han tenido una gran importancia a lo largo de la historia de la moda. Durante la década de los 60 y los 7o el movimiento hippie extendió el uso de patrones y motivos étnicos para favorecer la diversidad cultural y muchas firmas de moda se sumaron a este boom. A finales de los 80 y 90, empezó a surgir el estilo boho al que se apuntaron marcas como Etro o Missoni que también plasmaron estos motivos en sus colecciones. No fue hasta 2010-2015 cuando volvimos a encontrárnoslos en firmas como Georgio Armani o Valentino. Ahora, muchas firmas emergentes lo han empezado a contemplar como una microtendencia, pero algunas, todavía, no se han recuperado de la última vez que llevaron estos estampados.

Paula Echevarría se viste de Zeynep Tosun y patina con su estilismo

Hoy, la actriz asturiana ha apostado por la firma Zeynep Tosun una diseñadora turca que mezcla lo mejor de la artesanía local de Turquía con nuevos conceptos de estilo y está triunfando en el mundo de la moda. Algunos de los diseños de su colección son realmente espectaculares y han llegado a vestirlos estrellas como Lady GaGa, Nicole Scherzinger o Kate Hudson. No obstante, la influencer y jurado de Got Talent no tuvo el mejor tino eligiendo su look.

El estilismo parecía más un disfraz o un outfit para asistir al festival Coachella que un look casual de sábado por la tarde. Además, el conjunto completo tenía un precio de más de 1.000 euros. El estilismo lo formaba un crop top, modelo Anatolian Dust Top con un precio de 196,24 euros; le seguía la minifalda de flecos Anatolian Dust Skirt, con un precio de 374 euros; y, por último, remató con una camisa a juego, Anatolian Dust Shirt, de 606,56 euros. ¿Merecía la pena?

Las prendas por separado podrían haber funcionado muy bien si las hubiera integrado con prendas más atemporales y básicas. El top hubiera encajado a la perfección con unos pantalones wide leg negros; la falda y la camisa hubieran brillado por separado. Pero este horror vacui de flecos, animales, soles y motivos étnicos emborronaron un look que podría haber funcionado a la perfección. Lo de siempre: "cuando me compongo, todo me lo pongo".