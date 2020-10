Paula Echevarría también sigue dejándonos looks totalmente inspiradores en su embarazo. Pero hoy nos hemos fijado en sus botas de Massimo Dutti… que queremos ya

Tras anunciar su embarazo, Paula Echevarría sigue con su desfile de looks de total tendencia y muy inspiradores. La actriz acaba de ser reconocida por la lista Forbes como una de las grandes influencers, donde comparte protagonismo con María Pombo y Dulceida. Desde la publicación tienen muy claro el motivo: «Con tres millones y medio de seguidores, es la la reina absoluta del estilo de vida. Famosa como actriz, ya había protagonizado también anuncios de televisión y campañas de publicidad (es embajadora de Pantene desde hace catorce años) antes de consagrarse como influencer, terreno al que ha comenzado a sacar partido fomentando sus propias marcas: su firma de ropa Space Flamingo y su línea de belleza Paula Echevarría Fragancias».

En su primer trimestre de embarazo, la actriz ha continuado con los mismos estilismos, aunque su tripa ya comienza a notarse. Como siempre, está al tanto de las tendencias y lo hemos podido comprobar con todos y cada uno de sus últimos looks. Pero si hay uno que lo demuestra claramente es el que os vamos a descubrir ahora.

Paula no ha tardado en sucumbir a una de las grandes tendencias de este otoño-invierno: los botines track y las botas de montar. Estas últimas fueron las protagonistas absolutas de su look y ya nos hemos enamorado de ellas.

Paula Echevarría: botas y sobrecamisa

El look de Paula Echevarría está protagonizado por unas botas de caña alta de piel en negro con un tratamiento para repeler el agua. Un modelo prácticamente idéntico a las clásicas botas de montar, con tirador en la talonera, que va a ser uno de los complementos que más vamos a ver durante los próximos meses. Son de Massimo Dutti y su precio es de 159 euros. Nada más verlas nos hemos quedado prendadas de ella e inmediatamente han pasado a formar parte de nuestra lista de compras imprescindibles. Todavía quedan en todos los números, aunque después de vérselas a Paula seguro que no tardarán en agotarse, como la mayoría de las prendas y complementos que luce (sobre todo sin son low cost o de precios medios, como estas botas).

El resto del look de la protagonista de Velvet también nos ha gustado… y mucho. Su sobrecamisa azul (otra de las prendas del momento), de Stradivarius, y la mini estampada en blanco y negro, de Cool The Sack, junto con el jersey cisne, también en negro. En casi todos sus estilismos no falta el bolso de primeras firmas. En esta ocasión es una bandolera en negro con tachuelas de Valentino. El modelo Rockstud, de 950 euros, que tiene en su armario desde hace un tiempo.