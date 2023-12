Una de las colecciones de moda más esperadas del año fue la de HyM X Paco Rabanne. Causó sensación y en cuanto las preciosas prendas se ofertaron en la web volaron como si las estuvieran regalando. Esta colaboración tan esperada que el gigante sueco realizó junto con la casa de moda del diseñador guipuzcoano recientemente fallecido causó verdadero furor entre las más fashionistas. Paula Echevarría, que no se pierde una sola tendencia, fue una de las suertudas que puede decir que ha llevado consigo, al menos durante la última gala de Got Talent, una de las prendas más deseadas de la temporada. ¿De qué se trataba? Analizamos su look en detalle a continuación.

El acabado metalizado fue una de las tendencias más sonadas del 2023. Lo vimos llegar en forma de pantalones pintados, tops metálicos confeccionados en malla de hilo con piedras, botas cowboy intergalácticas y hasta jerseys recubiertos de esta pintura cegadora tan socorrida en fiestas navideñas. No es de extrañar que a pocas semanas de fin de año HyM causara un boom con las prendas de la colaboración con Paco Rabanne. Pues casi todas las propuestas incluían adornos metálicos, pailletes doradas y plateadas, y este tipo de 'tejidos' que tanto gustaban a, como le llamaba Cocó Chanel, 'el metalúrgico' de la moda.

El vestido de monedas de HyM Paula Echevarría, la mejor opción para triunfar en Nochevieja

El 'minivestido con discos de lentejuelas' tenía un precio en la web de 299 euros y ya está completamente sin existencias. Esta prenda está confeccionada con mini discos unidos por pequeñas arandelas también metálicas, no hay ni una sola costura, ni una cremallera en este mini dress. El escote en uve, las ausencia de mangas, sus destellos y su falda mini son ideales para arrasar en un cotillón.

Sin embargo, aunque este vestido es ya cosa del pasado, aún sobreviven otras muchas prendas de esta colección, en la misma línea y que, bien combinadas, harán las delicias de las que en Nochevieja se atreven con todo. Tops de discos morados, faldas geométricas, pendientes cascada y bufandas doradas aún están buscando dueña en la página web de HyM.

Las botas metalizadas que completaron el look de la instagramer

La influencer combinó su vestido con una pulsera que también lucía pequeñas monedas doradas y plateadas de la misma colección. Y para completar su estilismo no dudó en enfundar sus piernas en unas botas metalizadas con un brillo espectacular, punta angulosa y taconazo fino. Este tipo de calzado no podía encajar mejor con el vestido, aunque unas sandalias de tiras finas o unos mules discretos tampoco hubieran desentonado, pues, con tanto reflejo, para mirar directamente a Paula Echevarría era casi necesario usar gafas de soldador.

Estas botas por la rodilla plateadas wide fit, de efecto espejo, eran un diseño de Falcon de Public Desire y están disponibles en la página oficial de Asos a un precio de 48 euros. ¡Están rebajadas! No dudes en hacerte con unas para impresionar bajo los focos y los láseres de la discoteca de tu próximo cotillón, su acabado es realmente espectacular.

Para rematar su look, la actriz apostó por la tendencia 'cutecore' y recogió su melena morena bien peinada hacia atrás con un lazo negro de satén. Este recogido fue un acierto absoluto pues despejaba su rostro, daba protagonismo a su maquillaje impoluto y encajaba muy bien con este vestido que ya a mediados de los años 60 Paco Rabanne estaba maquinando.