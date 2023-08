Paula Echevarría está pasando sus últimos días de vacaciones en Marbella y para despedirse de las noches de fiesta ha asistido a Starlite acompañada de Miguel Torres con un estilismo que combinaba dos súper tendencias de temporada. La actriz ha incluido en su último look algunos de los trends que más punteros del momento. ¿Qué prendas destacaron en su último estilismo de fiesta? Te lo contamos a continuación. ¡No te lo pierdas!

La asturiana es completamente fiel a la firma Fetiche Suances, una marca que acapara casi la mitad de su vestidor y con la que crea muchos de sus estilismos. En esta ocasión, la influencer ha querido estrenar un vestido blanco de corte camisero que no puede estar más de moda. Las mangas largas acampanadas se han convertido en uno de los cortes más novedosos de las últimas colecciones de moda. Elie Saab, Schiaparelli, Rochas... son muchas las firmas de alta costura que se han inspirado en las mangas españolas con volantes y con puños larguísimos para crear sus diseños. Sin embargo, sabemos que no son las mangas más prácticas del mundo, es por ello que Paula se remangó para dejar a la vista sus manos.

Paula Echevarría ha combinado su sobrefalda con unas sandalias de glitter

La expareja de David Bustamante captó hace tiempo la tendencia y con su vestido 'Eli' ha vuelto a jugársela con estas mangas XXL. El corte camisero del vestido, el color blanco, los bolsillos frontales y las mangas hacen de esta prenda un apuesta segura. No obstante, la instagramer no se conformó con estrenar este diseño y añadió una sobrefalda de la misma firma confeccionada con lentejuelas grandes de tipo espejo. Su diseño está triunfando en moda joven y desde la moda low cost hasta el celebérrimo Paco Rabanne han querido incluir estas faldas mini tan divertidas en sus colecciones. La falda de Paula tiene un precio de 89,95 euros y le robó el protagonismo al vestido, que tenía un precio de 73,50 euros. Además, la firma ofrece la misma falda en color rosa chicle, no podía faltar la oferta barbiecore.

De calzado, aprovechando los brillos de su sobrefalda, utilizó unas sandalias con tira envolvente de glitter en el empeine y con tacón con base cuadrada. Este calzado también era de la firma Fetiche Suances. En cuanto a los accesorios, Paula prefirió utiliza un bolso de mano plateado de la firma Furla que encajaba muy bien con la parte inferior del estilismo.