Un vestido negro largo, midi o mini es la prenda que debemos tener de fondo de armario para sacar a pasear en cualquier ocasión elegante. Este tipo de vestidos se han convertido en el imprescindible de cualquier mujer que quiera destacar en cualquier cena por su sencillez. Hoy, Paula Echevarría ha estrenado un vestido midi negro de H&M que lo tenía todo y, encima, está rebajado y cuesta menos de 30 euros en la web. Te damos todos los detalles de su estilismo y te traemos otras prendas de este estilo que pueden encajar muy bien en eventos similares. ¡No te lo pierdas!

Sabemos que la actriz es una gran amante de la moda y, aunque a veces arriesgue demasiado con sus estilismos, también sabe llevar un look clásico como ninguna. En esta ocasión, la asturiana ha ido a una cena de fin de semana con amigas y para ir elegante y no llamar demasiado la atención ha escogido un vestido de estilo bandeau de H&M precioso. La prenda de escote palabra de honor tenía una banda de satén en la parte superior que daba paso a un vestido ajustado con falda midi que era puro buen gusto. Aunque pudiera parecer una prenda cara, lo cierto es que está disponible a 29,99 euros en la web oficial de la marca sueca.

Paula Echevarría ha combinado su vestido bandeau con unas sandalias de tiras

Para completar su look, la jurado de Got Talent ha incorporado en sus pies unas sandalias negras con tacón alto y con tira al tobillo de Lodi Shoes que mostraban una pedicura roja muy clásica. Si el escote strapless no os convence, hay muchsímos cortes que podéis elegir para darle otro aire a vuestro look: el escote Bardot, el balconette y los tirantes gruesos son algunos de los más demandados esta temporada. Ficha nuestra selección en la galería y elige tu favorito para recrear el look de la actriz por menos de 30 euros.