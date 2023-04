Paula Echevarría estrena el traje más bonito y favorecedor de la primavera

La primavera ya está aquí y las famosas están sacando toda la artillería con los looks más favorecedoras y atractivos para la temporada. ¿La última en hacerlo? Como no podía ser de otra manera Paula Echevarría, quien recién llegada de las vacaciones de la Semana Santa en su Asturias natal y luciendo ya un moreno envidiable ha lucido uno de los trajes más bonitos para este tiempo. Si a lo largo del invierno hemos visto cómo los trajes de chaqueta se convertían en tendencia absoluta tanto para los looks de oficina como incluso para los de invitada o más festivos, con la llegada del buen tiempo el traje sigue en lo más alto, pero en la versión más veraniega.

Estamos hablando de los trajes con bermudas y el que ha estrenado la actriz asturiana podemos decir que es uno de los más especiales que vamos a ver esta temporada porque lo tiene todo para triunfar. No todas nos atrevemos con los shorts, una tendencia que esta primavera-verano vuelve a estar entre lo más buscadas, pero Paula puede permitírselo sin problemas.

El traje de Paula Echevarría del que te vas a enamorar

Paula ha elegido un traje de la firma francesa Antik Batik formado por una chaqueta corta acolchada en un alegre estampado de flores de diseño artesanal en tonos rojo, blanco, azul, rosa... combinado con unos shorts acolchados, también de voile de algodón, con dos bolsillos de parche en la parte delantera, gran vuelta en el bajo y fruncido en los bolsillos y la cintura. Ella lo ha combinado con una camiseta básica blanca, unos botines de serraje de tacón bajo y un bolso de cadena en dos tonos de rosa en contraste. Sin duda, el mejor look primaveral que hemos visto en este comienzo de la temporada.

El buen tiempo nos invita a empezar a sacar del armario esas prendas primaverales con tejidos ligeros y estampados llamativos, que tanto protagonismo ganan durante esta época del año. El de la jurado de Got Talent All Start es, sin duda, ese uniforme que te salvará de más de un apuro sin perder ni una sola gota de estilo en el intento.

Sigue deslizando para conocer al detalle la propuesta de Paula Echevarría a la que hemos caído rendidas.