Desde hace unos años los vestidos lenceros, ahora llamados 'sleep dresses' se han integrado en la moda como una prenda más que vestir fuera de las habitaciones. Ya no hay una sola celebrity que no haya lucido un vestido lencero satinado o de seda. Los trajes de dos piezas confeccionados en este tipo de tejido fresco y ligero también han empezado a usarse en looks de invitada y para eventos formales. Hoy, Paula Echevarría ha estrenado su nueva colección de prendas junto al gigante Primark y para celebrarlo se ha vestido de arriba a abajo con sus propias prendas. Descubre todos los detalles de su último look a continuación.

Paula Echevarría se ha convertido poco a poco en un referente de estilo y de buen gusto para muchas mujeres. Tanto es así, que muchas marcas han confiado en ella para crear colecciones femeninas. La última que sacó este invierno causó auténtico furor. La asturiana sacó prendas de pura tendencia que todas estaban buscando en esos meses. El abrigo rosa fucsia de su colección se convirtió en un superventas y no hubo una sola famosa, influencer o joven con ganas de salir atrevida a la calle que no se hiciera con uno. La primera tirada solo duró unas horas, y tuvieron que reponer existencias debido a su estrepitoso éxito. Ahora que llega el buen tiempo, la actriz ha creado una colección con prendas frescas, versátiles y que, de nuevo, contienen todos los trends de la temporada.

El conjunto de Primark de la colección de Paula Echevarría es pura tendencia

A partir del día 29 podremos encontrar en tiendas las casi 60 prendas creadas por la instagramer para Primark. No busquéis las prendas todavía en la web, aún no podréis encontrarlas. Los colores neutros y elegantes son los que más predominan en esta colección, pero ¿qué fue de su último look? Su outfit de hoy constaba de un vestido lencero de corte midi con cuello cerrado súper chic y sin mangas. Esta prenda estaba confeccionada en un satén blanco roto muy brillante con el que derrochaba elegancia. Este vestido realzaba la espectacular silueta de la influencer y, además, lo combinó de maravilla. Para la parte superior, lució una blazer hecha del mismo tejido satinado que el vestido, con solapas y bolsillos en el frente.

La expareja de David Bustamante remangó la americana para dejar ver sus pulseras de tipo chain doradas que encajaban a la perfección con el estilismo. Pero si tenemos que quedarnos con un accesorio, no podemos dejar de hablar de sus preciosos pendientes colgantes decorados con motivos florales metálicos y blancos muy bien coordinados con los tonos de su estilismo. Paula nunca se puede resistir a unos pendientes llamativos para poner la guinda a su look. ¡Pero todavía hay una tendencia más que nos enamoró!

Pedicura roja y zapatos transparentes: dos imprescindibles de primavera

Sus zapatos también eran llamativos, pero sencillos y combinables. Las sandalias tenían un tacón transparente, una suela en color nude y una tira frontal de vinilo, también transparente, a través de la que veíamos una preciosa pedicura roja que llamaba la atención. Lo mejor es que estos zapatos encajan con cualquier look y que tienen una tira tobillera de sujeción para andar más segura. Todo esto y mucho más podréis encontrar en la nueva colección de Primark de Paula Echevarría. Además, si rematáis vuestro look beauty con un ahumado en tonos café como el de Paula, el éxito con vuestro estilismo en cualquier evento está asegurado.