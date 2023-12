Paula Echevarría estrena los botines de Stradivarius más cómodos y todoterreno

En estas fechas parece que solo pensamos en los looks de fiesta. El vestido que nos vamos a poner para la comida o cena de empresa, los zapatos con los que vamos a triunfar en las noches de fiesta o el estilismo ideal para deslumbrar en el cotillón de Nochevieja, pero aunque no lo parezca, en este mes de diciembre hay vida más allá de la Navidad. Los looks de calle de las famosas siguen estando en nuestro radar y en estos casos no hay nada mejor que seguirle la pista a Paula Echevarría para acertar.

La actriz asturiana lleva muchos años reinando con sus estilismos en el universo de las redes sociales. Gracias a su perfecta combinación de las últimas tendencias con las prendas más clásicas, y del low cost con las primeras firmas, Paula Echevarría es un gran referente y, una vez más lo ha vuelto a demostrar con el último outfit, donde hemos fichado inmediatamente sus botas militares.

Las botines militares de Stradivarius de Paula Echevarría que triunfan esta temporada

Paula Echevarría ha elegido el look más cómodo para no quitarte de la mañana a la noche, con unos leggins negros, una chaqueta de inspiración militar muy entallada con bordados de Extreme Collection, y en los pies las botas militare de cordones con suela track de Stradivarius, que seguro se van a convertir en tus favoritas toda esta temporada de frío. Los otros complementos para rematar su look fueron su gorra marinera y un bolso Burdeos de Roger Vivier, que puso el toque de color.

Esta temporada las botas militares son el complemento más buscado y las hemos visto combinadas en todas las versiones, desde el look cañero de Mariló Montero, a la versión más casual que nos propone Paula. Con ellas, además de no pasar frío tienes un extra de comodidad asegurada sin perder el estilo. Esta versión a media caña, de suela track y con cordones es la ponible para combinar tanto con estilismos clásicos (encajan perfectamente con un traje de chaqueta), como con los más casual y relajados, como son los vaqueros o unos pantalones cargo.

Las botines low cost de Paula Echevarría

La tendencia ha hecho que puedas encontrar los botines militares en todas las tiendas low cost. Las de Paula son de Stradivarius y tienen un precio de 35,99 euros, aunque ya comienzan a agotarse algunos de los números en la web de la firma.

Si todavía no los tienes en tu armario, los botines militares tienen que estar en tu próxima lista de deseos. Es un calzado que ya se ha convertido en un clásico de los meses más fríos y capaz de rejuvenecer todos los looks.