Paula Echevarría, que disfruta de su momento más dulce a nivel personal y profesional, forma parte de esa generación de mujeres que defienden su feminidad y dicen sentirse a gusto consigo mismas. Esta vez, la 'it girl' de 45 años sorprende con un elegante traje de baño, en color blanco, durante la grabación de una de sus campañas de publicidad. No tiene miedo a mostrar su cuerpo sin filtros. Tiene las ideas muy claras y no le tiembla la voz a la hora de mostrar en público qué hace para ser su mejor versión. No hay trampa, ni cartón. El único secreto es deporte diario, alimentación saludable, algún que otro tratamiento de belleza y, sobre todo, grandes dosis de felicidad.

La asturiana está feliz, y se nota. Sin retoques, mostrando su cuerpo al natural, Paula ha ha lucido tipazo en el set de rodaje. Eso sí, esta puesta en escena nos ha dejado claro qué tendencia está arrasando en lo que ha bañadores se refiere.

Con su conjunto veraniego, la ex de David Bustamante presume de una figura esbelta, bronceada y pletórica. De hecho, su traje de baño es ideal para realzar la piel morena. ¡Vamos a verlo!

Este verano se llevan los bañadores de estilo deportivo, palabra de Paula Echevarría

No hay traje de baño que se le resista. Y prueba de ello, es el último modelito que le hemos visto. Se trata de un bañador de estilo deportivo con escote en forma de 'V' y con cremallera frontal. Una prenda en color blanco radiante, liso, de manga corta y con la cintura alta que cubre toda la zona del culete. Se ajusta al cuerpo como una segunda piel y tiene un diseño minimalista y atemporal, que le permitirá lucirlo durante varios veranos porque no pasa de moda.

Lo que más nos gusta de esta pieza es que se puede utilizar a modo de 'body' ajustado para llevar a una cena con un jeans de tiro alto o una falda de largo midi; pero también queda de lujo en un evento formal combinándolo con un pantalón de traje y unas sandalias de tacón súper alto.

Además, ¿sabías que un bikini o bañador de color neutro favorece más que uno que lleve decorado? Si lo que quieres es parecer más delgada, lo mejor es elegir un diseño monocolor. La actriz es muy consciente de ello y por eso suele optar por aquellos en un único tono.

La mala noticia es que su traje de baño no está disponible porque ha sido diseñado en exclusiva para la campaña de publicidad. Pero hemos encontrado uno similar en Shein, que cuesta 11 euros y será la mejor inversión que hagas antes del verano.

Lo tienes en un montón de colores y con muchos estampados, pero nos quedamos con su versión en color negro que también es uno de los tonos que más estilizan.